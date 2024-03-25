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Хто претендує на посаду голови Державної судової адміністрації: список

13:16, 25 березня 2024
Серед претендентів на посаду – троє діючих керівників територіальних управлінь ДСА.
Хто претендує на посаду голови Державної судової адміністрації: список
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22 березня завершився встановлений Вищою радою правосуддя строк подання документів від кандидатів на посаду голови Державної судової адміністрації. 

Станом на 22 березня документи подали 11 кандидатів: 

Дейнека Віктор Степанович – начальник Територіального управління Державної судової адміністрації в Львівській області 

Дзюбенко Олександр Леонідович - начальник Територіального управління Державної судової адміністрації в Полтавській області 

Шевченко Світлана Володимирівна - начальник Територіального управління Державної судової адміністрації в Київській області

Легостаєв Іван Миколайович – начальник Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Дніпро)

Новікова Тамара Вадимівна – суддя Черкаського окружного адміністративного суду

Палюх Олена Петрівна – до лютого 2024 року працювала на посаді завідувача сектору менеджменту активів Західного міжрегіонального територіального управління АРМА (м. Львів) 

Ромашкіна Оксана Олександрівна – до лютого 2022 року начальник Павлоградського відділу державної реєстрації актів цивільного стану у Павлоградському районі Дніпропетровської області 

Кощинець Віктор Васильович – перший заступник начальника Департаменту з питань виконання покарань Державної кримінально-виконавчої служби

Куманська-Нор Оксана Павлівна – директор Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції у 2020-2022 роках 

Романюк Роман В’ячеславович – керівник Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради з прав людини у 2022-2023 роках  

Романків Ігор Петрович – в. о. керівника апарату Вищого суду з питань інтелектуальної власності 

Нагадаємо, що «Судово-юридична газета» детально повідомляла про умови відбору, а також про кваліфікаційні вимоги до кандидатів.

Вимоги до кандидатів, зокрема, наступні: 

  1. Освіта – вища освіта у галузі знань «Право», або «Публічне управління та адміністрування», або «Управління та адміністрування», ступінь вищої освіти – магістр ступінь вищої освіти – не нижче магістра (або спеціаліста)
  1. Досвід роботи – загальний стаж роботи – не менше семи років; досвід роботи на посадах державної служби категорії «А» чи «Б» або на посадах не нижче керівників структурних підрозділів в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах у відповідній сфері – не менше трьох років
  1. Володіння державною мовою – вільне володіння державною мовою.
  1. Володіння іноземною мовою –володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи.

Згідно з умовами відбору, голову Державної судової адміністрації України буде призначено на посаду тимчасово, за строковим трудовим договором, до призначення на цю посаду переможця конкурсу, але не більше ніж на 12 місяців із дня припинення чи скасування воєнного стану.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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ДСА

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