У Києві БЕБ викрило АЗС, де продавали контрафактне пальне

Бюро економічної безпеки вилучило майже 7 тонн пального.

Джерело фото: БЕБ

У Бюро економічної безпеки України повідомили про те, що викрили осіб, що продавали незаконно виготовлене пальне на одній зі столичних АЗС.

У повідомленні БЕБ сказано, що співробітники Бюро зафіксували відсутність на автозаправці сертифікатів якості на пальне та документів про його походження. Крім того, зафіксували відсутність касових апаратів.

За результатами обшуку правоохоронці вилучили майже 7 тонн контрафактного пального (ДП, бензин марок А-95 та А-92), орієнтовна вартість якого становить пів мільйона гривень.

Досудове розслідування за ч. 1 ст. 204 Кримінального Кодексу України здійснюють детективи Головного підрозділу детективів БЕБ, а оперативне супроводження співробітники Департаменту внутрішньої безпеки та захисту працівників БЕБ. Процесуальне керівництво – прокурори Офісу Генерального прокурора.

Як писала «Судово-юридична газета», Кабінет Міністрів планує підвищити акцизи на пальне. Відповідний законопроєкт Уряд схвалив на засіданні 22 березня.

У Мінфіні пояснили, чим обумовлене підвищення ставок акцизного податку на пальне.

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