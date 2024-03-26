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Число пользователей платежных услуг в Украине выросло до 82 миллионов человек

08:13, 26 марта 2024
Общее количество счетов, открытых пользователями платежных услуг, выросло на 15,5% по сравнению с предыдущим годом.
Число пользователей платежных услуг в Украине выросло до 82 миллионов человек
Источник фото: freepik.com
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В 2023 году количество пользователей платежных услуг в Украине достигло 82 млн человек. Это почти на 3% больше, чем на начало прошлого года, рассказали в Национальном банке.

Так, по состоянию 1 января 2024 года счета пользователям были открыты в 63 банках и одном небанковском предоставлятеле платежных услуг. Общее количество счетов, открытых пользователями платежных услуг, выросло на 15,5% по сравнению с предыдущим годом и составило 185,1 млн штук по сравнению со 160,2 млн в 2023 году.

Кроме того, отмечают в НБУ, количество пользователей, которые обслуживаются дистанционно, и дальше увеличивается.

«В настоящее время более двух третей всех пользователей, имеющих счета у предоставлятелей платежных услуг, обслуживают эти счета дистанционно: 89,2% субъектов хозяйствования и 79,5% физических лиц (2,9 млн и 62,3 млн клиентов соответственно)» , – рассказали в Нацбанке.

Ранее мы писали, что Европейский парламент поддержал введение мгновенных банковских переводов. Согласно новым правилам, весь процесс должен длиться не дольше 10 секунд независимо от времени суток.

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НБУ

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