В Винницкой области вводят ограничения для мужчин в пограничной зоне с Молдовой

Госпогранслужба в Винницкой области вводит ограничения для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет в пограничной зоне с Молдовой.

Источник фото: ГПСУ

Госпогранслужба ввела ряд ограничений для мужчин в пограничной зоне с Молдовой, расположенной в Винницкой области. Об этом информирует Могилев-Подольский пограничный отряд.

В связи с введенными ограничениями, мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещен въезд в пограничную полосу местности вдоль государственной границы, охватывающей территории Ярышевской, Могилев-Подольской, Ямпольской, Студенянской территориальных общин Могилев-Подольского и Тульчинского районов Винницкой области. Однако, исключения предусмотрены для тех, кто постоянно или временно проживает или работает на этих территориях, а также для студентов профессионально-технических или высших учебных заведений в этих общинах.

Уточнено также, что ввоз в область жителей мужского пола в этой возрастной категории разрешен только при наличии соответствующих документов, таких как военный билет или удостоверение офицера запаса, или бесспорных документов, подтверждающих право на отсрочку или освобождение от призыва на военную службу.

Кроме того, установлены четкие ограничения для пребывания на берегу реки Днестр, граничащей с государственной границей. В указанный период времени разрешается только указанные виды деятельности, которые не противоречат установленным требованиям. Нарушение этих ограничений может быть обременено соответствующими правовыми последствиями.

Введенные ограничения касаются только определенных категорий граждан и имеют целью обеспечить безопасность и стабильность в пограничной зоне.

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