Як військовослужбовцям отримати безоплатну правничу допомогу

Захисники можуть отримати правову інформацію, роз’яснення та консультації юристів.

У Кабінеті міністрів нагадали, що всі військовослужбовці в Україні мають право на безоплатну правничу допомогу з питань, пов'язаних зі службою чи іншими життєвими ситуаціями.

Захисники можуть отримати правову інформацію, роз’яснення та консультації юристів.

Ветерани війни (учасники бойових дій, люди з інвалідністю внаслідок війни) мають право на послуги юриста або адвоката для представництва інтересів у судах, складення документів для звернення до суду.

Як і куди звертатися за послугою:

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