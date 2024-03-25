Практика судов
  1. В Украине
  2. / Законодательство

В парламенте прокомментировали идею увеличения помощи при рождении ребенка почти в 10 раз

18:59, 25 марта 2024
Размер помощи при рождении ребенка не пересматривался с 2014 года.
В парламенте прокомментировали идею увеличения помощи при рождении ребенка почти в 10 раз
Коллаж: sud.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как писала «Судебно-юридическая газета», в Верховную Раду внесли законопроект №11072, предусматривающий увеличение размера помощи при рождении ребенка, которая на сегодняшний день составляет почти 41 тысячу грн, и которая не пересматривалась с 2014 года.

По словам народной депутатки от «Слуги Народа» Леси Забуранной, постепенное увеличение выплат – это хорошая идея.

«Я искренне поддерживаю необходимость увеличения таких выплат, поэтому мы будем искать механизм, чтобы точно улучшить материальное состояние женщин, которые рожают детей. Мы должны действовать в направлении увеличения этих выплат, ведь средства, выделяемые сейчас, являются абсолютно недостаточными, чтобы помочь женщине, которая родила ребенка. Мы ведем об этом дискуссию, мы говорим с международными партнерами о такой необходимости. В то же время, будут учтены текущие возможности бюджета», – отметила она.

Парламентарийка обратила внимание на мировую практику: в первую очередь на рождаемость и состояние женщин влияют не столько выплаты, сколько возможности предоставить ребенку образование, уверенность в завтрашнем дне. И над этим государство тоже должно постоянно работать, подчеркнула она.

Согласно законопроекту, предлагается, что помощь при рождении ребенка начисляется исходя из размера прожиточного минимума для детей младше шести лет, установленного на день рождения ребенка.

Помощь при рождении ребенка оказывается на сумму:

  • кратную 150 размерам прожиточного минимума, – на первого ребенка;
  • кратную 100 размерам прожиточного минимума – на второго ребенка;
  • кратную 50 размерам прожиточного минимума, – на третьего и каждого последующего ребенка.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Как остановить безосновательное давление на бизнес, выполняет ли свою роль прокуратура и эффективен ли институт следственных судей

Лента новостей

Блоги
Публикации
Депутаты хотят обязать Telegram раскрыть структуру собственности и источники финансирования – иначе его признают непрозрачным

В случае невыполнения Telegram требований Нацсовета относительно ограничения распространения определенной информации, публикации опровержений, раскрытия источников финансирования – применят финансовые санкции, запретят его использование государственными органами и чиновниками и обратятся в правоохранительные органы.

За присвоение государственных функций предлагают наказывать пожизненным лишением свободы с конфискацией

Депутаты от «Слуги народа» Галина Третьякова и Марьяна Безуглая внесли законопроект о пожизненном лишении свободы за присвоение государственных функций, в частности представление Украины на международных мероприятиях, перед уполномоченными лицами иностранных государств, международных организаций, в том числе посредством переписки, телефонных разговоров без предоставления полномочий и согласований.

На государственной службе необходимо внедрять искусственный интеллект – НАДС

В НАДС ищут способы повышения качества управленческих процессов на публичной службе.

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о регулировании Telegram

Группа народных депутатов от разных фракций внесла законопроект о регулировании Telegram и других социальных сетей в Украине.

Должностной оклад 37 939 грн – Аппарат Верховного Суда ищет специалистов

В Верховный Суд требуются специалисты по правовой аналитике и обеспечению перевода материалов Европейского суда по правам человека и Суда ЕС.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Как остановить безосновательное давление на бизнес, выполняет ли свою роль прокуратура и эффективен ли институт следственных судей
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Раїса Ханова
    Раїса Ханова
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Павло Тихий
    Павло Тихий
    голова Східного апеляційного господарського суду
  • Сергій Кічмаренко
    Сергій Кічмаренко
    голова Приморського районного суду м. Одеси
  • Олександр Луценко
    Олександр Луценко
    суддя Оболонського районного суду міста Києва
  • Жанна Чернова
    Жанна Чернова
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду