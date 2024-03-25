В парламенте прокомментировали идею увеличения помощи при рождении ребенка почти в 10 раз

Размер помощи при рождении ребенка не пересматривался с 2014 года.

Коллаж: sud.ua

Как писала «Судебно-юридическая газета», в Верховную Раду внесли законопроект №11072, предусматривающий увеличение размера помощи при рождении ребенка, которая на сегодняшний день составляет почти 41 тысячу грн, и которая не пересматривалась с 2014 года.

По словам народной депутатки от «Слуги Народа» Леси Забуранной, постепенное увеличение выплат – это хорошая идея.

«Я искренне поддерживаю необходимость увеличения таких выплат, поэтому мы будем искать механизм, чтобы точно улучшить материальное состояние женщин, которые рожают детей. Мы должны действовать в направлении увеличения этих выплат, ведь средства, выделяемые сейчас, являются абсолютно недостаточными, чтобы помочь женщине, которая родила ребенка. Мы ведем об этом дискуссию, мы говорим с международными партнерами о такой необходимости. В то же время, будут учтены текущие возможности бюджета», – отметила она.

Парламентарийка обратила внимание на мировую практику: в первую очередь на рождаемость и состояние женщин влияют не столько выплаты, сколько возможности предоставить ребенку образование, уверенность в завтрашнем дне. И над этим государство тоже должно постоянно работать, подчеркнула она.

Согласно законопроекту, предлагается, что помощь при рождении ребенка начисляется исходя из размера прожиточного минимума для детей младше шести лет, установленного на день рождения ребенка.

Помощь при рождении ребенка оказывается на сумму:

кратную 150 размерам прожиточного минимума, – на первого ребенка;

кратную 100 размерам прожиточного минимума – на второго ребенка;

кратную 50 размерам прожиточного минимума, – на третьего и каждого последующего ребенка.

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