С 41 тысячи гривен до более чем 384 тысяч – в Раде предлагают увеличить помощь при рождении ребенка

Авторы в пояснительной записке отмечают, что этот размер не пересматривался с 2014 года и по отношению к доллару эта сумма уменьшилась почти вдвое с 2014 года.

Коллаж: sud.ua

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект № 11072 о внесении изменений в Закон Украины «О государственной помощи семьям с детьми» о размере помощи при рождении (усыновлении) ребенка и установлении государственной помощи по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста.

Проектом закона, в частности, предлагают увеличить размер государственной помощи при рождении (усыновлении) ребенка.

Законопроектом предусмотрено, что помощь при рождении ребенка начисляется исходя из размера прожиточного минимума для детей младше шести лет, установленного на день рождения ребенка.

Помощь при рождении ребенка оказывается на сумму, кратную 150 размерам прожиточного минимума, – на первого ребенка;

кратную 100 размерам прожиточного минимума – на второго ребенка;

кратную 50 размерам прожиточного минимума, – на третьего и каждого последующего ребенка.

Выплату помощи предлагают осуществлять единовременно в двадцатикратном размере прожиточного минимума при рождении ребенка, остальная сумма помощи на первого – третьего и каждого последующего ребенка выплачивается в течение следующих 36 месяцев равными частями в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины.

Также устанавливается, что одноразовая натуральная помощь «упаковка малыша» предоставляется в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня рождения ребенка в порядке, установленном Кабинетом Министров.

Авторы в пояснительной записке отмечают, что наблюдается ежегодная динамика к уменьшению количества родившихся детей, что влечет уменьшение суммарного коэффициента рождаемости в Украине и сокращение численности населения. Причиной сокращения рождаемости является много факторов, однако одним из главных остается низкий уровень помощи при рождении ребенка, а также военные действия на территории Украины в результате вооруженной агрессии рф.

Размер государственной помощи при рождении (усыновлении) ребенка установлен в сумме 41 280 гривен независимо от количества рожденных детей в семье. Кроме того, этот размер не пересматривался с 2014 года и по отношению к доллару США эта сумма уменьшилась почти вдвое с 2014 года. Единовременно выплачивается 10 320 гривен, остальная сумма — в течение следующих 36 месяцев равными частями – ежемесячно по 860 гривен.

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