Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Три победителя конкурса на должности судей местных судов отказались от должностей судей

Кандидаты решили стать судьями апелляционных судов.

Решение в судебном решении вопроса о взаимных обязанностях субъектов властных полномочий в сфере безопасности является основанием для их привлечения в качестве третьих лиц – Верховный Суд

Верховный Суд пояснил, что институт третьего лица направлен на создание условий для защиты прав, свобод и интересов такого лица, которые могут быть нарушены при разрешении спора между истцом и ответчиком в отсутствие третьего лица.

Сколько будет длиться конкурс на должности судей апелляционных судов и почему быстро он не состоится: комментарий ВККС

Следует разработать новые тестовые задания, практические задачи, тесты на когнитивные способности и новые регламентные документы.

В Верховной Раде предлагают усовершенствовать сбор с граждан налога на имущество

В частности, предлагается, чтобы органы местного самоуправления осуществляли контроль за применением ареста имущества налогоплательщика, имеющего налоговый долг по налогу на имущество, остановку расходных операций на его счетах или электронных кошельках в банке или другом финансовом учреждении.

Уголовную статью о самовольном оставлении воинской части предлагают изменить

В Верховной Раде предлагают изменить нормы Уголовного кодекса об ответственности за самовольное оставление воинской части.

  1. Законодательство
  2. / В Украине

С 41 тысячи гривен до более чем 384 тысяч – в Раде предлагают увеличить помощь при рождении ребенка

15:48, 13 марта 2024
Авторы в пояснительной записке отмечают, что этот размер не пересматривался с 2014 года и по отношению к доллару эта сумма уменьшилась почти вдвое с 2014 года.
С 41 тысячи гривен до более чем 384 тысяч – в Раде предлагают увеличить помощь при рождении ребенка
Коллаж: sud.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект № 11072 о внесении изменений в Закон Украины «О государственной помощи семьям с детьми» о размере помощи при рождении (усыновлении) ребенка и установлении государственной помощи по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста.

Проектом закона, в частности, предлагают увеличить размер государственной помощи при рождении (усыновлении) ребенка.

Законопроектом предусмотрено, что помощь при рождении ребенка начисляется исходя из размера прожиточного минимума для детей младше шести лет, установленного на день рождения ребенка.

Помощь при рождении ребенка оказывается на сумму, кратную 150 размерам прожиточного минимума, – на первого ребенка;

кратную 100 размерам прожиточного минимума – на второго ребенка;

кратную 50 размерам прожиточного минимума, – на третьего и каждого последующего ребенка.

Выплату помощи предлагают осуществлять единовременно в двадцатикратном размере прожиточного минимума при рождении ребенка, остальная сумма помощи на первого – третьего и каждого последующего ребенка выплачивается в течение следующих 36 месяцев равными частями в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины.

Также устанавливается, что одноразовая натуральная помощь «упаковка малыша» предоставляется в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня рождения ребенка в порядке, установленном Кабинетом Министров.

Авторы в пояснительной записке отмечают, что наблюдается ежегодная динамика к уменьшению количества родившихся детей, что влечет уменьшение суммарного коэффициента рождаемости в Украине и сокращение численности населения. Причиной сокращения рождаемости является много факторов, однако одним из главных остается низкий уровень помощи при рождении ребенка, а также военные действия на территории Украины в результате вооруженной агрессии рф.

Размер государственной помощи при рождении (усыновлении) ребенка установлен в сумме 41 280 гривен независимо от количества рожденных детей в семье. Кроме того, этот размер не пересматривался с 2014 года и по отношению к доллару США эта сумма уменьшилась почти вдвое с 2014 года. Единовременно выплачивается 10 320 гривен, остальная сумма — в течение следующих 36 месяцев равными частями – ежемесячно по 860 гривен.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Читайте также

Рассмотрение законопроекта о мобилизации: электронный учет, пересмотр лиц с инвалидностью и другие правки — прямой эфир на Право ТВ
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Рассмотрение законопроекта о мобилизации: электронный учет, пересмотр лиц с инвалидностью и другие правки — прямой эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Сергій Демченко
    Сергій Демченко
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики