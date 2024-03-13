На Сумщине разоблачили правоохранителя, который вел сеть по продаже наркотиков

На Сумщине разоблачили начальника сектора одного из правоохранительных органов, который перепродавал нароктики зависимым.

В Сумах сотрудники Государственного бюро расследований задержали правоохранителя, который вел сеть по продаже наркотиков.

По информации от ГБР, этот работник по собственным каналам закупал метадон и PVP-соли, которые затем перепродавал лицам, зависимым от наркотиков. Для осуществления своей преступной деятельности он пользовался помощью двух местных жителей, которые фасовали наркотики и осуществляли контакт с покупателями.

Этот милиционер занимал ответственную должность в отделе, который отвечал за борьбу с оборотом наркотиков. Также он имел доступ к служебной информации о планируемых операциях, что способствовало сокрытию его преступной деятельности.

Известно, что с первых продаж преступники заработали почти 50 тысяч гривен, и планировали расширять свой бизнес, чтобы получить большую прибыль. Даже начали искать третьего сообщника для помощи.

Несмотря на его скрытность, ГБР и СБУ задокументировали его преступную деятельность и помешали планам по развитию наркобизнеса. После задержания правоохранителя во время следующей сделки по продаже наркотиков правоохранительные органы задержали его на месте.

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