На Сумщині викрили правоохоронця, який вів мережу з продажу наркотиків

На Сумщині викрили начальника сектору одного з правоохоронних органів, який перепродував нароктики залежним.

У Сумах співробітники Державного бюро розслідувань затримали правоохоронця, який вів мережу з продажу наркотиків.

За інформацією від ДБР, цей працівник власними каналами закуповував метадон та PVP-солі, які потім перепродавав особам, залежним від наркотиків. Для здійснення своєї злочинної діяльності він користувався допомогою двох місцевих мешканців, які фасували наркотики та здійснювали контакт із покупцями.

Цей правоохоронець займав відповідальну посаду у відділі, який відповідав за боротьбу з обігом наркотиків. Також він мав доступ до службової інформації щодо планованих операцій, що сприяло приховуванню його злочинної діяльності.

Відомо, що з перших продажів злочинці заробили майже 50 тисяч гривень, і планували розширювати свій бізнес, щоб отримати більший прибуток. Навіть почали шукати третього спільника для допомоги.

Незважаючи на його захованість, ДБР та СБУ задокументували його злочинну діяльність та перешкодили планам щодо розвитку наркобізнесу. Після затримки правоохоронця під час наступної угоди з продажу наркотиків правоохоронні органи затримали його на місці.

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