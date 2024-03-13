Смертельна помста: на Київщині чоловік підпалив будинок

Внаслідок підпалу будинку загинула жінка.

На Київщині правоохоронці повідомили про підозру чоловіку, який підпалив приватний будинок в місті Березань. Під час ліквідації пожежі рятувальники виявили тіло 42-річної жінки. Про це повідомила пресслужба поліції Київської області.

Зловмисником виявився 47-річний місцевий житель. Фігурант відпочивав у компанії знайомих: двох жінок та чоловіка. Під час розпиття спиртних напоїв між присутніми виник конфлікт.

Як повідомили у поліції, зловмисник вийшов з будинку до гаражного приміщення, там взяв каністру із бензином та повернувшись, облив легкозаймистою речовиною і підпалив кімнату. В результаті чого, виникло загоряння приміщення.

Наразі зловмисник знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання.

За фактом скоєння умисного вбивства слідчі повідомили затриманому про підозру.

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