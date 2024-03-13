Смертельная месть: в Киевской области мужчина поджег дом

В результате поджога дома погибла женщина.

В Киевской области правоохранители сообщили о подозрении мужчине, который поджег частный дом в городе Березань. Во время ликвидации пожара спасатели обнаружили тело 42-летней женщины. Об этом сообщила пресс-служба полиции Киевской области.

Злоумышленником оказался 47-летний местный житель. Фигурант отдыхал в компании знакомых: двух женщин и мужчины. При распитии спиртных напитков между присутствующими возник конфликт.

Как сообщили в полиции, злоумышленник вышел из дома в гаражное помещение, там взял канистру с бензином и вернувшись, облил легковоспламеняющимся веществом и поджег комнату. В результате чего возникло возгорание помещения.

В настоящее время злоумышленник находится в изоляторе временного содержания.

По факту совершения умышленного убийства следователи сообщили задержанному о подозрении.

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