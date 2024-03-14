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В Киеве вручную делают каждую букву для переименованных станций метро – видео

08:47, 14 марта 2024
Каждую букву делают вручную из-за особенности исторического шрифта.
В Киеве вручную делают каждую букву для переименованных станций метро – видео
Источник фото: скриншот из видео
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В столице идет процесс создания новых букв для двух переименованных станций метро «Площадь Украинских Героев» и «Зверинецкая». Об этом пишут в КГГА.

Там отмечают, что каждую букву делают вручную из-за особенности исторического шрифта. Следующий этап – покраска с бронзовым оттенком.

Исторические шрифты бесплатно разработал шрифтовый дизайнер, который также обеспечивает авторский надзор за процессом создания новых надписей.

Станции метрополитена «Площадь Льва Толстого» (теперь «Площадь Украинских Героев») и «Дружбы народов» (теперь «Зверинецкая») переименовали в мае 2023 года решением Киевского городского совета.

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