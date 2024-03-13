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Нападение на соратника Навального: Литва привлекла элитные криминалистические подразделения к расследованию

15:12, 13 марта 2024
Расследованием нападения на Леонида Волкова в столице Литвы занялись элитные криминалисты.
Нападение на соратника Навального: Литва привлекла элитные криминалистические подразделения к расследованию
Источник фото: bbc
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Генеральный комиссар полиции Литвы Ренатас Пожела сообщил, что расследование дела о нападении на Леонида Волкова, соратника покойного российского оппозиционера Алексея Навального, возложено на элитные криминалистические подразделения бюро криминальной полиции.

Как сообщает Delfi, Пожела отметил, что к расследованию привлечены значительные ресурсы, как аналитические, так и физические. Он также добавил, что пока еще рано говорить о возможных версиях нападения на Волкова.

Отвечая на вопрос о возможных подозреваемых, комиссар отметил, что "это не граждане Литвы". В то же время он не уточнил деталей алгоритма сотрудничества с оппозиционерами, проживающими в Литве, отметив, что эти алгоритмы могут измениться после происшествия или быть усовершенствованы.

Пожела подчеркнул, что полиция серьезно оценивает угрозы, связанные с российской оппозицией, и не имела информации о возможности нападения. Нападение на Волкова произошло 12 марта в Вильнюсе, когда неизвестный злоумышленник атаковал его возле его дома. Пострадавший получил по крайней мере 15 ударов, в результате чего у него была сломана рука.

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