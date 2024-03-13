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  1. У світі

Напад на соратника Навального: Литва залучила елітні криміналістичні підрозділи до розслідування

15:12, 13 березня 2024
Розслідуванням нападу на Леоніда Волкова в столиці Литви зайнялися елітні криміналісти.
Напад на соратника Навального: Литва залучила елітні криміналістичні підрозділи до розслідування
Джерело фото: bbc
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Генеральний комісар поліції Литви Ренатас Пожела повідомив, що розслідування справи про напад на Леоніда Волкова, соратника покійного російського опозиціонера Олексія Навального, покладено на елітні криміналістичні підрозділи бюро кримінальної поліції.

Як повідомляє Delfi, Пожела зауважив, що до розслідування залучені значні ресурси, як аналітичні, так і фізичні. Він також додав, що поки ще рано говорити про можливі версії нападу на Волкова.

Відповідаючи на запитання щодо можливих підозрюваних, комісар зазначив, що «це не громадяни Литви». Водночас він не уточнив деталей алгоритму співпраці з опозиціонерами, які мешкають у Литві, зазначивши, що ці алгоритми можуть змінитися після події або бути удосконалені.

Пожела наголосив, що поліція серйозно оцінює загрози, пов'язані з російською опозицією, і не мала інформації про можливість нападу. Напад на Волкова стався 12 березня у Вільнюсі, коли невідомий зловмисник атакував його біля його будинку. Постраждалий отримав принаймні 15 ударів, внаслідок чого у нього була зламана рука.

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