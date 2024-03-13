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В німецькому центрі для українських біженців сталася масштабна пожежа: евакуювали понад 300 людей

14:54, 13 березня 2024
У Берліні горів один з найбільших центрів для українських біженців, розрахований на 7 тисяч осіб.
В німецькому центрі для українських біженців сталася масштабна пожежа: евакуювали понад 300 людей
Джерело фото: DW
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В одному з найбільших центрів для українських біженців у Німеччині, розташованому на території колишнього аеропорту Тегель у Берліні, 12 березня сталася пожежа. Житло, яке обслуговувало 301 людину, зазнало пошкоджень через вогонь, проте, за попередніми даними, ніхто не постраждав. Про це повідомляє DW, посилаючись на представника місцевого агентства у справах біженців (LAF).

За інформацією місцевої влади, конструкція розміром 1000 квадратних метрів зазнала руйнувань через пожежу. Пожежа спалахнула у вівторок, 12 березня. Представник пожежної бригади повідомив, що споруда призначена для 380 осіб, проте всі мешканці успішно були евакуйовані.

Поліція повідомляє про кількох людей, які можливо отруїлися димом. Також евакуйовано людей із чотирьох інших тимчасових приміщень для біженців, розташованих поруч з місцем пожежі. За даними пожежників, вогонь не поширився на інші будівлі. Мешканцям пошкодженого житла надано альтернативне місце проживання.

Центр для біженців на території аеропорту Тегель є одним з найбільших у Німеччині. Він розрахований на тимчасове розміщення 7000 осіб. Зараз там перебуває близько 4,5 тисячі біженців, деякі з них проживають там місяцями. Початково цей центр призначався для тих, хто тікав від повномасштабного вторгнення росії в Україну, але зараз використовується для всіх шукачів притулку.

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