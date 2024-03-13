Нестор Шуфрич залишиться під вартою до 11 травня

Народному обранцю продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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Печерський районний суд Києва на два місяці продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою народному депутату від забороненої партії «ОПЗЖ» Нестору Шуфричу, підозрюваному у державній зраді.

За клопотанням прокурорів Офісу Генпрокурора народному обранцю продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на два місяці - до 11 травня.

Нагадаємо, підозрюваному у державній зраді народному депутату Нестору Шуфричу оголосили нову підозру — в фінансуванні росгвардії на тимчасово окупованому Криму.

Раніше ми писали, що депутату оголосили про підозру у державній зраді.

Суд у Києві взяв під арешт нардепа Шуфрича без можливості внесення застави.

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