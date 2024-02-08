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  1. В Україні

Шуфричу повідомили про нову підозру у фінансуванні росгвардії в окупованому Криму

14:23, 8 лютого 2024
Нестору Шуфричу повідомлено про підозру у фінансуванні російських військових за охорону своєї нерухомості у Криму.
Шуфричу повідомили про нову підозру у фінансуванні росгвардії в окупованому Криму
Джерело фото: Новини.LIVE
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Підозрюваному у державній зраді народному депутату Нестору Шуфричу оголосили нову підозру — в фінансуванні росгвардії на тимчасово окупованому Криму, повідомляє Державне бюро розслідувань.

За даними справи, Шуфрич платив гроші росгвардії за охорону своєї нерухомості у Криму. Зокрема, за три місяці 2016 року було перераховано понад пів мільйона російських рублів за послуги охорони недобудованого профілакторію в селищі Сімеїз, який межує з «дачею Медведчука».

Підконтрольна Шуфричу компанія регулярно фінансувала бюджет російської федерації, сплачуючи податки та збори.

Під час обшуків в офісах афілійованих із нардепом структур і помешканнях фігурантів у Києві було виявлено документацію, печатки та інші докази злочинної діяльності.

На підставі зібраних доказів слідчі ДБР повідомили Нестору Шуфричу та його юристу про підозру за фінансування дій, спрямованих на насильницьку зміну конституційного ладу України. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.

Раніше ми писали, Нестору Шуфричу оголосили про підозру у державній зраді. 

Суд у Києві взяв під арешт нардепа Шуфрича без можливості внесення застави.

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