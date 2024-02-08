Шуфричу повідомили про нову підозру у фінансуванні росгвардії в окупованому Криму

Нестору Шуфричу повідомлено про підозру у фінансуванні російських військових за охорону своєї нерухомості у Криму.

Джерело фото: Новини.LIVE

Підозрюваному у державній зраді народному депутату Нестору Шуфричу оголосили нову підозру — в фінансуванні росгвардії на тимчасово окупованому Криму, повідомляє Державне бюро розслідувань.

За даними справи, Шуфрич платив гроші росгвардії за охорону своєї нерухомості у Криму. Зокрема, за три місяці 2016 року було перераховано понад пів мільйона російських рублів за послуги охорони недобудованого профілакторію в селищі Сімеїз, який межує з «дачею Медведчука».

Підконтрольна Шуфричу компанія регулярно фінансувала бюджет російської федерації, сплачуючи податки та збори.

Під час обшуків в офісах афілійованих із нардепом структур і помешканнях фігурантів у Києві було виявлено документацію, печатки та інші докази злочинної діяльності.

На підставі зібраних доказів слідчі ДБР повідомили Нестору Шуфричу та його юристу про підозру за фінансування дій, спрямованих на насильницьку зміну конституційного ладу України. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.

Раніше ми писали, Нестору Шуфричу оголосили про підозру у державній зраді.

Суд у Києві взяв під арешт нардепа Шуфрича без можливості внесення застави.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.