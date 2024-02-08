Які терміни повернення невикористаних коштів, виданих на відрядження: подробиці

ДПС нагадує про відповідальність за використання готівки у відрядженнях.

Північне міжрегіональне управління Державної податкової служби наголошує, що згідно з Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженим Національним банком України, готівка для відряджень видана суб’єктами господарювання підзвітним особам відповідно до українського законодавства.

Згідно з визначенням пункту 20 цього положення, фізичні особи - довірені особи установ або підприємств юридичних осіб, які отримали готівку з рахунку за допомогою платіжного інструменту, повинні використовувати її за призначенням без оприбуткування в касі. Після відрядження ці особи повинні подати звіт про використання коштів разом із підтвердними документами та повернути невикористаний залишок коштів у встановлені строки на рахунок установи або в касу, відповідно до законодавства України.

Ці процедури регулюються наказом Міністерства фінансів України від 28 вересня 2015 року № 841. Основним документом, що регулює відрядження працівників, є Інструкція про службові відрядження в межах України та за кордон, затверджена Міністерством фінансів України.

Протягом трьох банківських днів після прибуття працівника на роботу після відрядження, невикористану частину коштів авансу необхідно повернути у встановленому порядку.

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