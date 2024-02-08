Какие сроки возврата неиспользованных денежных средств, выданных на командировку: подробности

ГНС напоминает об ответственности за использование наличности в командировках.

Северное межрегиональное управление Государственной налоговой службы подчеркивает, что согласно Положению о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине, утвержденному Национальным банком Украины, наличность для командировок выдана субъектами хозяйствования подотчетным лицам в соответствии с украинским законодательством.

Согласно определению пункта 20 этого положения, физические лица - доверенные лица учреждений или предприятий юридических лиц, получившие наличные со счета с помощью платежного инструмента, должны использовать ее по назначению без оприходования в кассе. После командировки эти лица должны подать отчет об использовании средств вместе с подтверждающими документами и вернуть неиспользованный остаток средств в установленные сроки на счет учреждения или в кассу, в соответствии с законодательством Украины.

Эти процедуры регулируются приказом Министерства финансов Украины от 28 сентября 2015 года № 841. Основным документом, регулирующим командировки работников, является Инструкция о служебных командировках в пределах Украины и за границу, утвержденная Министерством финансов Украины.

В течение трех банковских дней после прибытия работника на работу после командировки, неиспользованную часть средств аванса необходимо вернуть в установленном порядке.

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