Введение ограничений на экспорт сахара в Евросоюз может привести к закрытию заводов, — опасаются в сахарной отрасли

Введение ограничений на экспорт сахара в Европейский Союз негативно скажется на сахарной отрасли Украины.

Введение ограничений на экспорт сахара в Евросоюз может привести к закрытию сахарных заводов в Украине. Об этом заявил и.о. главы правления Национальной ассоциации производителей сахара Украины Назар Михайловин, передает Интерфакс-Украина.

«Это очень губительно отразится на отечественных производителях сахара, поскольку у нас экспортно ориентированная отрасль. Мы надеялись, что сможем экспортировать сахар, тем самым, сохраняя и развивая нашу отрасль. Ограничения, лицензирования и запреты приведут к перепроизводству в текущем сезоне и закрытию заводов», - сказал он.

По данным Укрсахара, в 2023-2024 производственном году украинские сахарные заводы произвели 1,8 млн т сахара при внутренней потребности страны в 900 тыс. т. Соответственно, Украина могла бы поставить на внешние рынки 900 000 т сахара.

«На самом деле основными потребителями украинского сахара в Европейском Союзе были предприятия пищевой промышленности — переработчики, непосредственно использующие сахар в своем производстве. Они заинтересованы именно в украинском сахаре, поскольку он качественный, соответствует стандартам ЕС и в известной степени дешевле, чем в большинстве стран Евросоюза», — объяснил Михайловин.

В случае введения ЕС квот и любых других ограничений украинским производителям сахара придется думать о выходе на мировые рынки, в частности, в страны Азии и Африки и другие не входящие в ЕС государства, а для этого потребуется доступ к морскому пути.

«Здесь больше вопрос стоимости логистики. Из-за блокады польских, венгерских пунктов пропуска у нас подорожала логистика почти в 2,5 раза. Ведь нужно учитывать и доставку сахара в какой-нибудь ближайший порт, а затем саму транспортировку морем для доставки в эти страны», — сказал Михайловин.

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