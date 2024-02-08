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  1. В Україні

Введення обмежень на експорт цукру до Євросоюзу може призвести до закриття заводів, — побоюються в цукровій галузі

18:24, 8 лютого 2024
Запровадження обмежень на експорт цукру до Європейського Союзу негативно позначиться на цукровій галузі України.
Введення обмежень на експорт цукру до Євросоюзу може призвести до закриття заводів, — побоюються в цукровій галузі
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Введення обмежень на експорт цукру до Євросоюзу може призвести до закриття цукрових заводів  в Україні. Про це заявив в.о. голови правління Національної асоціації виробників цукру України Назар Михайловин, передає Інтерфакс-Україна.

«Це дуже згубно позначиться на вітчизняних виробниках цукру, оскільки у нас експортно орієнтована галузь. Ми сподівалися, що зможемо експортувати цукор, тим самим зберігаючи і розвиваючи нашу галузь. Обмеження, ліцензування та заборони призведуть до перевиробництва в поточному сезоні та закриття заводів», — сказав він.

За даними Укрцукру, у 2023-2024 виробничому році українські цукрові заводи виробили 1,8 млн т цукру за внутрішньої потреби країни в 900 тис. т. Відповідно, Україна могла б поставити на зовнішні ринки 900 000 т цукру.

«Насправді основними споживачами українського цукру в Європейському Союзі були підприємства харчової промисловості — переробники, які безпосередньо використовують цукор у своєму виробництві. Вони зацікавлені саме в українському цукрі, оскільки він якісний, відповідає стандартам ЄС і до певної міри дешевший, ніж у більшості країн Євросоюзу», — пояснив Михайловин.

У разі введення ЄС квот і будь-яких інших обмежень українським виробникам цукру доведеться думати про вихід на світові ринки, зокрема, в країни Азії та Африки та інші держави, які не входять до ЄС, а для цього буде потрібен доступ до морського шляху.

«Тут більше питання вартості логістики. Через блокаду польських, угорських пунктів пропуску у нас подорожчала логістика майже в 2,5 раза. Адже потрібно враховувати і доставку цукру в який-небудь найближчий порт, а потім саме транспортування морем для доставки в ці країни», — сказав Михайловин.

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