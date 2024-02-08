Хто буде розробляти Єдині показники доброчесності та етики судді: відомий список

У робочу групу, яка визначить, яким має бути доброчесний суддя або кандидат на посаду судді, увійшли представники ВРП, ВККС, РСУ, ГРД та проектів технічної допомоги.

Джерело фото - ВРП

Вища рада правосуддя 8 лютого 2024 року затвердила склад Робочої групу з розробки Єдиних показників для оцінки доброчесності та професійної етики судді (кандидата на посаду судді).

Розробка відповідних показників передбачена останніми змінами до Закону «Про судоустрій і статус суддів» (закон 10140-д від 17 листопада 2023 року, він же – 3511-IX).

Відповідно із новою редакцією статті 83 Закону «Про судоустрій і статус суддів» Вища рада правосуддя «затверджує Єдині показники для оцінки доброчесності та професійної етики судді (кандидата на посаду судді) після консультацій з Вищою кваліфікаційною комісією суддів України, Радою суддів України та Громадською радою доброчесності».

Згідно з рішенням ВРП, склад Робочої групи з розробки Єдиних показників для оцінки доброчесності, виглядає наступним чином.

Від ВРП:

Олександр Сасевич – голова Робочої групи, член Вищої ради правосуддя

Сергій Бурлаков – член Вищої ради правосуддя

Олег Кандзюба – член Вищої ради правосуддя

Оксана Кваша – член Вищої ради правосуддя

Роман Маселко – член Вищої ради правосуддя

Від ВККС:

Михайло Богоніс – член Вищої кваліфікаційної комісії суддів

Андрій Пасічник – член Вищої кваліфікаційної комісії суддів

Від РСУ:

Олена Ганечко – член РСУ, суддя Шостого апеляційного адміністративного суду

Олег Головенко – член РСУ, суддя Київського окружного адміністративного суду

Від ГРД:

Олександр Волошин – член Громадської ради доброчесності, агентство розслідувань «Слідство. Інфо»

Вероніка Крейденкова – координатор Громадської ради доброчесності, представник Фундації DEJURE

Від проектів технічної допомоги:

Наталія Петрова – USAID

Анна Сухова – USAID

Володимир Чабан – проект ЄС Pravo-Justice

Ольга Срібняк – проект ЄС Pravo-Justice

Ірина Кушнір – представник проекту Ради Європи

Денис Зборошенко – Міжнародна організація з розвитку права (IDLO)

Роман Дидік – Міжнародна організація з розвитку права (IDLO)

Нагадаємо, що ідея розробки Єдиних показників для оцінки доброчесності та професійної етики судді та кандидата на посаду судді виникла через те, що різні органи судової влади та громадськості, які задіяні у відборі суддів, їх оцінюванні на відповідність займаній посаді та притягненні до дисциплінарної відповідальності, дещо по-різному підходили до оцінювання тих чи інших нюансів суддівської кар’єри та питань доброчесності суддів і кандидатів на посади суддів.

Автор В’ячеслав Хрипун

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