Намагався за хабар уникнути кримінальної відповідальності: у Львові судитимуть чоловіка

Чоловік запропонував та надав старшому дізнавачу 3 500 грн хабаря.

У Львові до суду скеровано обвинувальний акт стосовно 53-річного чоловіка. Йому інкримінують пропозицію та надання неправомірної вигоди службовій особі.

Як повідомила Львівська обласна прокуратура, у січні в одному із відділів поліції міста Львова підозрюваний намагався «вирішити питання» щодо непритягнення його до кримінальної відповідальності.

«Для цього він запропонував та надав старшому дізнавачу 3 500 грн хабар. Таким чином фігурант намагався уникнути відповідальності за зберігання наркотиків (ч. 1 ст. 309 КК України)», - сказано у повідомленні.

Після пропозиції неправомірної вигоди поліцейський відмовився від її одержання та одразу ж звернувся з відповідною заявою до правоохоронних органів, та в подальшому діяв під їх контролем.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.