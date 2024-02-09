Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Судьи Верховного Суда и известные юристы отдали честь Валерию Залужному

Судейское сообщество подчеркнуло свое уважение к Валерию Залужному.

Применение для защиты средств, не соответствующих обстановке посягательства, не опровергает пребывания лица в состоянии необходимой обороны, — позиция Верховного Суда

Верховный Суд указал, что другие доказательства, опровергающие версию стороны защиты о том, что применение пневматического пистолета было осуществлено в связи с агрессивным поведением потерпевшего и для защиты от него, судом не приведено, и, таким образом, утверждения осужденного не опровергнуты «вне разумного сомнения».

Судья из Херсона до сих пор не явился в новый суд и находится неизвестно где

Судья Херсонского окружного административного суда, вероятно, остался в оккупированном Херсоне, а теперь может быть уволен с должности за нежелание работать.

Совет председателей судов при Высшем совете правосудия ликвидирован, его деятельность прекращена

В Высшем совете правосудия отметили, что в существовании Совета председателей судов при ВСП больше нет смысла.

Владимир Зеленский об изменениях в ВСУ: Должна быть исправлена чрезмерная и неоправданная численность в штабах и произведена перезагрузка генералитета

Надо построить в армии действенную систему ротаций и исправить чрезмерную и неоправданную численность в штабах, — Зеленский о грядущих изменениях в ВСУ.

  1. В Украине

Пытался за взятку избежать уголовной ответственности: во Львове будут судить мужчину

09:47, 9 февраля 2024
Мужчина предложил и предоставил старшему дознавателю 3500 грн взятки.
Пытался за взятку избежать уголовной ответственности: во Львове будут судить мужчину
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Во Львове в суд направлен обвинительный акт в отношении 53-летнего мужчины. Ему инкриминируют предложение и предоставление неправомерной выгоды должностному лицу.

Как сообщила Львовская областная прокуратура, в январе в одном из отделов полиции Львова подозреваемый пытался «решить вопрос» о непривлечении его к уголовной ответственности.

«Для этого он предложил и предоставил старшему дознавателю 3500 грн взятку. Таким образом, фигурант пытался избежать ответственности за хранение наркотиков (ч. 1 ст. 309 УК Украины)», - сказано в сообщении.

После предложения неправомерной выгоды полицейский отказался от ее получения и сразу же обратился с соответствующим заявлением в правоохранительные органы и в дальнейшем действовал под их контролем.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Электронная повестка и санкции для уклонистов в законопроекте о мобилизации — Адвокат на Право ТВ, прямой эфир
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Электронная повестка и санкции для уклонистов в законопроекте о мобилизации — Адвокат на Право ТВ, прямой эфир
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Богдан Моніч
    Богдан Моніч
    голова Ради суддів України, суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду
  • Світлана Владимиренко
    Світлана Владимиренко
    суддя Північного апеляційного господарського суду
  • Олександр Панасюк
    Олександр Панасюк
    суддя Вінницького апеляційного суду
  • Ольга Ткаченко
    Ольга Ткаченко
    суддя Чернігівського окружного адміністративного суду