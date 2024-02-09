Пытался за взятку избежать уголовной ответственности: во Львове будут судить мужчину

Мужчина предложил и предоставил старшему дознавателю 3500 грн взятки.

Во Львове в суд направлен обвинительный акт в отношении 53-летнего мужчины. Ему инкриминируют предложение и предоставление неправомерной выгоды должностному лицу.

Как сообщила Львовская областная прокуратура, в январе в одном из отделов полиции Львова подозреваемый пытался «решить вопрос» о непривлечении его к уголовной ответственности.

«Для этого он предложил и предоставил старшему дознавателю 3500 грн взятку. Таким образом, фигурант пытался избежать ответственности за хранение наркотиков (ч. 1 ст. 309 УК Украины)», - сказано в сообщении.

После предложения неправомерной выгоды полицейский отказался от ее получения и сразу же обратился с соответствующим заявлением в правоохранительные органы и в дальнейшем действовал под их контролем.

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