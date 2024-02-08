Кто будет разрабатывать Единые показатели добропорядочности и этики судьи: известен список

Высший совет правосудия 8 февраля 2024 года утвердил состав Рабочей группу по разработке Единых показателей для оценки добропорядочности и профессиональной этики судьи (кандидата на должность судьи).
Разработка соответствующих показателей предусмотрена последними изменениями в Закон «О судоустройстве и статусе судей» (закон 10140-д от 17 ноября 2023 года, он же – 3511-IX).
Согласно новой редакции статьи 83 Закона «О судоустройстве и статусе судей» Высший совет правосудия «утверждает Единые показатели для оценки добропорядочности и профессиональной этики судьи (кандидата на должность судьи) после консультаций с Высшей квалификационной комиссией судей Украины, Советом судей Украины и Общественным советом добропорядочности».
Согласно решению ВСП, состав Рабочей группы по разработке Единых показателей для оценки добропорядочности судьи выглядит следующим образом.
От ВСП:
Александр Сасевич – председатель Рабочей группы, член Высшего совета правосудия
Сергей Бурлаков – член Высшего совета правосудия
Олег Кандзюба – член Высшего совета правосудия
Оксана Кваша – член Высшего совета правосудия
Роман Маселко – член Высшего совета правосудия
От ВККС:
Михаил Богонис – член Высшей квалификационной комиссии судей
Андрей Пасечник – член Высшей квалификационной комиссии судей
От Совета судей:
Елена Ганечко – член ССУ, судья Шестого апелляционного административного суда
Олег Головенко – член ССУ, судья Киевского окружного административного суда
От ОСД:
Александр Волошин – член Общественного совета добропорядочности, агентство расследований «Следствие. Инфо»
Вероника Крейденкова – координатор Общественного совета добропорядочности, представитель Фонда DEJURE
От проектов технической помощи:
Наталья Петрова – USAID
Анна Сухова – USAID
Владимир Чабан – проект ЕС Pravo-Justice
Ольга Срибняк – проект ЕС Pravo-Justice
Ирина Кушнир – представитель проекта Совета Европы
Денис Зборошенко – Международная организация по развитию права (IDLO)
Роман Дидык – Международная организация по развитию права (IDLO)
Напомним, что идея разработки Единых показателей для оценки добропорядочности и профессиональной этики судьи и кандидата на должность судьи возникла из-за того, что различные органы судебной власти и общественности, задействованные в отборе судей, их оценивании на соответствие занимаемой должности и процедуре привлечения к дисциплинарной ответственности, несколько по-разному подходили к оценке тех или иных нюансов судейской карьеры и вопросов добропорядочности судей и кандидатов на должности судей.
Автор Вячеслав Хрипун
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