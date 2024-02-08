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Кто будет разрабатывать Единые показатели добропорядочности и этики судьи: известен список

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Кто будет разрабатывать Единые показатели добропорядочности и этики судьи: известен список

14:04, 8 февраля 2024
В рабочую группу, которая определит, каким должен быть добропорядочный судья или кандидат на должность судьи, вошли представители ВСП, ВККС, ССУ, ОСД и проектов технической помощи.
Кто будет разрабатывать Единые показатели добропорядочности и этики судьи: известен список
Источник фото - ВСП
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Высший совет правосудия 8 февраля 2024 года утвердил состав Рабочей группу по разработке Единых показателей для оценки добропорядочности и профессиональной этики судьи (кандидата на должность судьи).

Разработка соответствующих показателей предусмотрена последними изменениями в Закон «О судоустройстве и статусе судей» (закон 10140-д от 17 ноября 2023 года, он же – 3511-IX).

Согласно новой редакции статьи 83 Закона «О судоустройстве и статусе судей» Высший совет правосудия «утверждает Единые показатели для оценки добропорядочности и профессиональной этики судьи (кандидата на должность судьи) после консультаций с Высшей квалификационной комиссией судей Украины, Советом судей Украины и Общественным советом добропорядочности».

Согласно решению ВСП, состав Рабочей группы по разработке Единых показателей для оценки добропорядочности судьи выглядит следующим образом.

От ВСП:

Александр Сасевич – председатель Рабочей группы, член Высшего совета правосудия

Сергей Бурлаков – член Высшего совета правосудия

Олег Кандзюба – член Высшего совета правосудия

Оксана Кваша – член Высшего совета правосудия

Роман Маселко – член Высшего совета правосудия

От ВККС:

Михаил Богонис – член Высшей квалификационной комиссии судей

Андрей Пасечник – член Высшей квалификационной комиссии судей

От Совета судей:

Елена Ганечко – член ССУ, судья Шестого апелляционного административного суда

Олег Головенко – член ССУ, судья Киевского окружного административного суда

От ОСД:

Александр Волошин – член Общественного совета добропорядочности, агентство расследований «Следствие. Инфо»

Вероника Крейденкова – координатор Общественного совета добропорядочности, представитель Фонда DEJURE

От проектов технической помощи:

Наталья Петрова – USAID

Анна Сухова – USAID

Владимир Чабан – проект ЕС Pravo-Justice

Ольга Срибняк – проект ЕС Pravo-Justice

Ирина Кушнир – представитель проекта Совета Европы

Денис Зборошенко – Международная организация по развитию права (IDLO)

Роман Дидык – Международная организация по развитию права (IDLO)

Напомним, что идея разработки Единых показателей для оценки добропорядочности и профессиональной этики судьи и кандидата на должность судьи возникла из-за того, что различные органы судебной власти и общественности, задействованные в отборе судей, их оценивании на соответствие занимаемой должности и процедуре привлечения к дисциплинарной ответственности, несколько по-разному подходили к оценке тех или иных нюансов судейской карьеры и вопросов добропорядочности судей и кандидатов на должности судей.

Автор Вячеслав Хрипун

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