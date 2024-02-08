Шуфричу сообщили о новом подозрении в финансировании росгвардии в оккупированном Крыму

Нестору Шуфричу сообщено о подозрении в финансировании российских военных за охрану своей недвижимости в Крыму.

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Подозреваемому в государственной измене народному депутату Нестору Шуфричу объявили новое подозрение - в финансировании росгвардии на временно оккупированном Крыму, сообщает Государственное бюро расследований.

По данным дела, Шуфрич платил деньги росгвардии за охрану своей недвижимости в Крыму. В частности, за три месяца 2016 года было перечислено более полумиллиона российских рублей за услуги охраны недостроенного профилактория в поселке Симеиз, который граничит с "дачей Медведчука".

Подконтрольная Шуфричу компания регулярно финансировала бюджет российской федерации, уплачивая налоги и сборы.

Во время обысков в офисах аффилированных с нардепом структур и помещениях фигурантов в Киеве были обнаружены документация, печати и другие доказательства преступной деятельности.

На основании собранных доказательств следователи ГБР сообщили Нестору Шуфричу и его юристу о подозрении за финансирование действий, направленных на насильственное изменение конституционного строя Украины. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

Ранее мы писали, Нестору Шуфричу по материалам СБУ объявили о подозрении в государственной измене.

Суд в Киеве взял под арест нардепа Шуфрича без возможности внесения залога.

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