В немецком центре для украинских беженцев произошел масштабный пожар: эвакуировали более 300 людей

В Берлине горел один из крупнейших центров для украинских беженцев, рассчитанный на 7 тысяч человек.

Источник фото: DW

В одном из крупнейших центров для украинских беженцев в Германии, расположенном на территории бывшего аэропорта Тегель в Берлине, 12 марта произошел пожар. Жилье, которое обслуживало 301 человека, получило повреждения из-за огня, однако, по предварительным данным, никто не пострадал. Об этом сообщает DW, ссылаясь на представителя местного агентства по делам беженцев (LAF).

По информации местных властей, конструкция размером 1000 квадратных метров подверглась разрушениям из-за пожара. Пожар вспыхнул во вторник, 12 марта. Представитель пожарной бригады сообщил, что сооружение предназначено для 380 человек, однако все жители успешно были эвакуированы.

Полиция сообщает о нескольких людях, которые возможно отравились дымом. Также эвакуированы люди из четырех других временных помещений для беженцев, расположенных рядом с местом пожара. По данным пожарных, огонь не распространился на другие здания. Жителям поврежденного жилья предоставлено альтернативное место жительства.

Центр для беженцев на территории аэропорта Тегель является одним из крупнейших в Германии. Он рассчитан на временное размещение 7000 человек. Сейчас там находится около 4,5 тысячи беженцев, некоторые из них проживают там месяцами. Изначально этот центр предназначался для тех, кто бежал от полномасштабного вторжения россии в Украину, но сейчас используется для всех искателей убежища.

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