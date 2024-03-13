З 41 тисячі гривень до понад 384 тисяч – у Раді пропонують збільшити допомогу при народженні дитини

Автори у пояснювальній записці зазначають, що цей розмір не переглядався із 2014 року і по відношенню до долара ця сума зменшилася майже удвічі з 2014 року.

Колаж: sud.ua

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт № 11072 про внесення змін до Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» щодо розміру допомоги при народженні (усиновленні) дитини та встановлення державної допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

Проєктом закону, зокрема, пропонують збільшити розміру державної допомоги при народженні (усиновленні) дитини.

Законопроєктом передбачено, що допомога при народженні дитини нараховується виходячи з розміру прожиткового мінімуму для дітей віком до шести років, установленого на день народження дитини.

Допомога при народженні дитини надається у сумі, кратній 150 розмірам прожиткового мінімуму, – на першу дитину;

кратній 100 розмірам прожиткового мінімуму, – на другу дитину;

кратній 50 розмірам прожиткового мінімуму, – на третю і кожну наступну дитину.

Виплату допомоги пропонують здійснювати одноразово у двадцятикратному розмірі прожиткового мінімуму при народженні дитини, решта суми допомоги на першу – третю і кожну наступну дитину виплачується протягом наступних 36 місяців рівними частинами у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Також встановлюється, що одноразова натуральна допомога «пакунок малюка» надається у строк, що не перевищує 30 календарних днів з дня народження дитини у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів.

Автори у пояснювальній записці зазначають, що спостерігається щорічна динаміка до зменшення кількості народжених дітей, що має наслідком зменшення сумарного коефіцієнту народжуваності в Україні та скорочення кількості населення. Причиною скорочення народжуваності є багато факторів, проте одним із головних залишається низький рівень допомоги при народженні дитини, а також військові дії на території України внаслідок збройної агресії рф.

Розмір державної допомоги при народженні (усиновленні) дитини встановлено в сумі 41 280 гривень незалежно від кількості народжених дітей у сім’ї. Крім того, цей розмір не переглядався із 2014 року і по відношенню до долара США ця сума зменшилася майже удвічі з 2014 року. Одноразово виплачується 10 320 гривень, решта суми — протягом наступних 36 місяців рівними частинами – щомісяця по 860 гривень.

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