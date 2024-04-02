Даниил Гетманцев сообщил, когда работающие пенсионеры получат пересчитаные пенсии

Работающие пенсионеры ориентировочно в июне получат уже увеличенную пенсию и доплату разницы за апрель-май.

Источник фото: Верховная Рада / Facebook

С 1 апреля повышается ряд социальных расходов и стартует перерасчет пенсий для работающих пенсионеров.

По словам народного депутата и председателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, теперь минимальная зарплата будет составлять 8 тысяч грн.

«Это второй этап повышения. Также в апреле стартует перерасчет пенсий работающим пенсионерам», – отметил глава профильного комитета.

Он добавил, что работающие пенсионеры, которым будет произведен перерасчет, ориентировочно в июне получат уже увеличенную пенсию и доплату разницы за апрель-май.

Также, по его словам, возрастут выплаты для занятых на общественно полезных работах.

«Во многих пострадавших от войны регионах это серьезная альтернатива для тех, кто потерял работу по сравнению с пособием по безработице. С 1 апреля при отработке полного месяца такие работники смогут рассчитывать на выплату до 12 тыс. грн. В то же время размер помощи по частичной безработице также вырастет – до 4 тыс. грн», – заметил парламентарий.

Кроме того, увеличивается компенсационная выплата работодателям, устраивающим на работу ВПЛ. Если человека трудоустроили по направлению центра занятости, выплата увеличится до 16 тыс. грн.

Также увеличатся компенсации работодателям за трудоустройство таких категорий граждан:

людей с инвалидностью, участников боевых действий, тех, кому до наступления права на пенсию по возрасту осталось не более 5 лет и граждан, которые находятся в статусе зарегистрированного безработного свыше 1 месяца – до 8 тыс. грн;

молодежи среди зарегистрированных безработных (в возрасте до 25 лет – у которых страховой стаж менее 12 месяцев; в возрасте до 35 лет – на первое рабочее место; уволенных со срочной военной/альтернативной службы – на первое рабочее место) – до 4 тыс. грн;

граждан, имеющих статус безработного более 1 месяца и имеющих дополнительные гарантии трудоустройства, или тех, кто имеет статус безработного свыше 6 месяцев – до 3520 грн;

внутриперемещенных лиц во время действия военного положения – до 8 тыс. грн.

Как писала «Судебно-юридическая газета», в Верховную Раду внесли законопроект №11072, предусматривающий увеличение размера помощи при рождении ребенка, которая на сегодняшний день составляет почти 41 тысячу грн, и которая не пересматривалась с 2014 года.

Потом в парламенте прокомментировали идею увеличения помощи при рождении ребенка почти в 10 раз

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