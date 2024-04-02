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Новый инструмент на основе искусственного интеллекта DrugGPT поможет врачам избегать ошибок при назначении лекарств

17:00, 2 апреля 2024
DrugGPT должен решить проблемы, возникающие при назначении и приеме лекарственных средств в Великобритании.
Новый инструмент на основе искусственного интеллекта DrugGPT поможет врачам избегать ошибок при назначении лекарств
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В Оксфордском университете был разработан инструмент на основе искусственного интеллекта DrugGPT, который будет полезен в медицине. Об этом сообщает The Guardian.

Так, DrugGPT должен решить проблемы, возникающие при назначении и приеме лекарственных средств в Великобритании.

С одной стороны, инструмент будет действовать как помощник для врача. Дело в том, что медицинские работники иногда допускают ошибки, когда назначают лекарства пациентам.

ШИ-инструмент должен решить эту проблему – он поможет врачу получить альтернативную мысль о назначении. Для этого нужно будет ввести в чат-бот информацию о состоянии пациента.

«Он покажет вам рекомендации – исследования, блок-схемы и ссылки – и объяснит, почему он рекомендует именно этот препарат», – описал принцип работы DrugGPT профессор Дэвид Клифтон, чья команда в Оксфордской лаборатории искусственного интеллекта для здравоохранения возглавляла проект.

Некоторые врачи уже используют чат-боты для проверки диагнозов и написания медицинских справок или писем. Впрочем, международные медицинские ассоциации ранее советовали врачам не использовать эти инструменты, частично из-за риска того, что они могут предоставлять ложную информацию.

Однако Клифтон утверждает, что DrugGPT добивается результатов, конкурентоспособных с экспертами-людьми на экзаменах для получения медицинской лицензии в США.

В то же время, издание акцентирует, что ИИ-инструмент станет помощником не только врачам, но и пациентам. Он будет предоставлять информацию, которая может помочь им лучше понять, почему и как принимать лекарства.

Согласно исследованию, опубликованному в British Medical Journal, ежегодно в Великобритании совершается около 237 млн ошибок при назначении лекарств.

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