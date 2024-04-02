Украинцы выиграли почти 400 судов по возмещению убытков россией

Украинцы могут подать на возмещение убытков, причиненных россией, в Реестр в Гааге.

Источник фото: epravda.com.ua

На конец марта текущего года в Украине зафиксировано почти 400 судебных решений о возмещении убытков, причиненных россией. Эта информация поступила от поисковика по судебному реестру "Бабушка", пишет "Опендатабот".

Уже с апреля начнет функционировать Реестр убытков для Украины в Гааге. В нем будет возможность подать заявление на возмещение для всех, кто пострадал от войны рф против Украины.

Украинские суды приняли по крайней мере 397 решений о компенсации ущерба, вызванного военной агрессией России, начиная с начала полномасштабного вторжения. Количество таких решений стабильно растет: в 2022 году их было 44, а в 2023 году - уже 262.

В течение трех первых месяцев 2024 года в реестр было добавлено еще 91 судебное решение о возмещении убытков, причиненных рф из-за войны.

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