Будет ли Канада возвращать украинцев после окончания срока действия их виз: подробности

Канада не будет отправлять украинцев обратно на родину во время войны с россией.

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Канада закрепляет свою поддержку украинцам, которые находятся в стране по программе CUAET. Министр иммиграции Канады Марк Миллер заявил, что правительство Канады не будет отправлять украинцев обратно в зону конфликта с россией во время войны, сообщает cimmigrationnews.com.

"Мы никого не возвращаем перед лицом агрессии такого ядерного агрессора, как россия, и пока идет война. Мы ищем несколько способов убедиться, что люди здесь, в Канаде, в безопасности и приняты, включая почти 300 000 человек, которые сейчас бегут от войны в Украине", - сказал он.

В течение периода с 17 марта 2022 года по 27 февраля 2024 года, Служба иммиграции, беженцев и гражданства Канады (IRCC) получила более 1,1 миллионов заявлений по программе временного проживания CUAET. Из них более 960 000 были одобрены, но в Канаду прибыла лишь четверть от этого количества - 248 726 украинцев.

Согласно опросам, около 90% украинцев, прибывших в Канаду из-за войны в Украине, выразили желание остаться в стране. Однако, программа CUAET предоставляет им возможность временного пребывания в Канаде на срок до 3 лет с разрешением на работу и учебу.

Общественные организации призывают правительство Канады предоставить украинцам возможность получить разрешение на постоянное проживание.

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