Чи повертатиме Канада українців після закінчення терміну дії їхніх віз: подробиці

Канади не відправлятиме українців назад на батьківщину під час війни з росією.

Джерело фото: ukrinform

Канада закріплює свою підтримку українцям, які перебувають у країні за програмою CUAET. Міністр імміграції Канади Марк Міллер заявив, що уряд Канади не буде відправляти українців назад до зони конфлікту з росією під час тривання війни, повідомляє cimmigrationnews.com.

«Ми нікого не повертаємо перед обличчям агресії такого ядерного агресора, як росія, і доки триває війна. Ми шукаємо кілька способів переконатися, що люди тут, у Канаді, у безпеці та прийняті, включно з майже 300 000 людей, які зараз тікають від війни в Україні», - сказав він.

Протягом періоду з 17 березня 2022 року по 27 лютого 2024 року, Служба імміграції, біженців і громадянства Канади (IRCC) отримала понад 1,1 мільйонів заяв за програмою тимчасового проживання CUAET. З них понад 960 000 були схвалені, але до Канади прибула лише чверть від цієї кількості - 248 726 українців.

Згідно з опитуваннями, близько 90% українців, які прибули до Канади через війну в Україні, виразили бажання залишитися у країні. Проте, програма CUAET надає їм можливість тимчасового перебування у Канаді на термін до 3 років з дозволом на роботу та навчання.

Громадські організації закликають уряд Канади надати українцям можливість отримати дозвіл на постійне проживання.

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