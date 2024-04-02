Теракт у «Крокус Сіті»: як виглядає концертний зал на супутникових знімках

На знімках видно суттєві пошкодження даху, які виникли внаслідок пожежі в торговому центрі після інциденту.

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Оприлюднено супутникові знімки наслідків теракту в підмосковному концертному залі у «Крокус Сіті». Про це повідомляє «Крим.Реалії».

«За оцінками експертів, відновлення концертного залу, у якого внаслідок пожежі обвалився дах, коштуватиме від 9 до 15 мільярдів рублів», - йдеться в повідомленні.

На знімках видно суттєві пошкодження даху, які виникли внаслідок пожежі в торговому центрі після інциденту.

Як повідомлялося, в рф офіційно звинуватили Україну у теракті в «Крокус Сіті».

Нагадаємо, у ГУР відреагували на заяву фсб, що підозрювані у стрялянині в «Крокус Сіті Хол» нібито хотіли втекти до України.

Крім того, в МЗС України прокоментували теракт в ТЦ у Підмосков'ї.

Також раніше повідомлялося, у США підтвердили причетність ІДІЛ до теракту в «Крокус Сіті Хол».

Додамо, в Офісі Президента заявили, що спроби рф підключити Україну до теракту – абсолютно неспроможні.

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