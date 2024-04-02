З квітня в Україні стартує нерестова заборона на вилов водних біоресурсів

Для риболовлі в період нересту є певні правила.

Джерело фото: darg.gov.ua

З 1 квітня на переважній більшості рибогосподарських водних об’єктів України розпочинається щорічна весняно-літня нерестова заборона на вилов водних біоресурсів. Про це повідомляють у Держагентстві з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм.

На Дніпровському водосховищі заборона розпочне діяти з 5 квітня, а на Київському, Канівському, Кременчуцькому та Кам'янському – 8 квітня.

Риболовля у цей період дозволяється лише з берега за межами нерестовищ гачковими знаряддями вилову з кількістю гачків не більше двох на рибалку або спінінгом з однією штучною приманкою.

Також під час нересту забороняється пересування на водоймах всіх транспортних засобів чи моторних суден, за виключенням суден, які використовуються органами рибоохорони та іншими уповноваженими органами державної влади. Забороняється також здійснення промислового рибальства та підводного полювання.

За недотримання зазначених вимог передбачено покарання від адміністративних штрафів до кримінальної відповідальності, а також відшкодування завданих рибному господарству збитків.

У Держагентстві зазначають, що тривалість нерестової заборони відрізняється залежно від регіонів та водойм.

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