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С апреля в Украине стартует нерестовый запрет на отлов водных биоресурсов

19:13, 2 апреля 2024
Для рыбалки в период нереста есть определенные правила.
С апреля в Украине стартует нерестовый запрет на отлов водных биоресурсов
Источник фото: darg.gov.ua
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С 1 апреля на подавляющем большинстве рыбохозяйственных водных объектов Украины начинается ежегодный весенне-летний нерестовый запрет на отлов водных биоресурсов. Об этом сообщают в Госагентстве по развитию мелиорации, рыбного хозяйства и продовольственных программ.

На Днепровском водохранилище запрет начнет действовать с 5 апреля, а на Киевском, Каневском, Кременчугском и Каменском – 8 апреля.

Рыбалка в этот период разрешается только с берега за пределами нерестилищ крючковыми орудиями отлова с количеством крючков не более двух на рыбалку или спиннингом с одной искусственной приманкой.

Также во время нереста запрещается передвижение по водоемам всех транспортных средств или моторных судов, за исключением судов, используемых органами рыбоохраны и другими уполномоченными органами государственной власти. Запрещается также осуществление промыслового рыболовства и подводной охоты.

За несоблюдение указанных требований предусмотрено наказание от административных штрафов до уголовной ответственности, а также возмещение причиненного рыбному хозяйству ущерба.

В Госагентстве отмечают, что продолжительность нерестового запрета отличается в зависимости от регионов и водоемов.

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