«Снимала порчу» с детей и тихонько выносила деньги: в Одессе разоблачили злоумышленницу, которая обманывала пожилых женщин

Злоумышленница на улицах города втиралась в доверие к потерпевшим, «предвещала», что их детям «поделаны», и предлагала помощь в снятии проклятия.

В Одессе задержали мошенницу, которая «снимала порчу» с детей и забирала из жилищ пожилых женщин большие суммы денег. Об этом сообщает Нацполиция региона.

Так, 45-летняя злоумышленница на улицах города втиралась в доверие к потерпевшим, предвещала, что их детям «поделано», и предлагала помощь в снятии проклятия. Ритуал делала уже в доме на деньгах, которые потом тихонько забирала с собой.

Установлено, что одесситка представилась 75-летней пенсионерке знакомой ее дочери. Во время общения «колдунья» сказала, что на дочь «наведена порча», однако беду можно предупредить обратным ритуалом.

«Поверив незнакомцы, пожилая дама пригласила ее в квартиру, где та взялась «снимать проклятие». Для проведения ритуала ей понадобились все средства, которые были в доме. Хозяйка отдала «гадалке» 7000 долларов и 19000 гривен. Завершив «спасательный» ритуал, гостья завернула средства в полотенце и сказала положить их на шкаф и несколько дней не трогать. Сама же, покидая дом, тихонько забрала их с собой», - рассказали в полиции.

Впоследствии, заметив пропажу денег, пенсионерка рассказала все внуку, а тот обратился в полицию.

На установление личности злоумышленницы и места ее нахождения правоохранителям понадобилось несколько часов. Оказалось, что, кроме вышеупомянутого мошенничества, ею совершено еще четыре аналогичных преступления. Так, фигурантка в марте обманула двух женщин: у одной забрала 2600 долларов и 5 тыс. гривен, у другой – 66 тыс. гривен, 1100 евро и 100 долларов. Еще два аналогичных преступления мошенница совершила в прошлом году: в Киевском районе города она забрала у пожилой женщины 6000 тыс. долларов и 18000 гривен, у другой – 8600 долларов, 4500 евро и 4000 гривен.

«Во время проведения обыска по месту жительства фигурантки правоохранители изъяли более 12 тысяч долларов, более 2,5 тысяч евро, более 80 тысяч гривен и другие вещественные доказательства», - говорится в сообщении.

В частности, у задержанной обнаружили очень много ювелирных украшений.

В настоящее время ее задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и сообщили о подозрении в совершении преступления по ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины – в мошенничестве, совершенном в условиях военного положения. Также сейчас решается вопрос по поводу сообщения ей о подозрении в совершении других четырех установленных эпизодов.

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