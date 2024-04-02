Трансформация профобразования в Украине: какие изменения предлагает законопроект от МОН

В законопроекте описаны изменения, которые касаются активного вовлечения бизнеса в образовательный процесс, расширения автономии заведений, улучшения образовательных программ, дерегуляция сферы, а также обновление терминологии.

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Министерство образования и науки представило проект нового закона «О профессиональном образовании», который должен заложить основу для будущих изменений в сфере. Как отмечают в МОН, его принятие обусловлено потребностью экономики в квалифицированных кадрах, а также запросом на специалистов для предстоящего восстановления.

В законопроекте описаны изменения, которые касаются активного вовлечения бизнеса в образовательный процесс, расширения автономии заведений, улучшения образовательных программ, дерегуляция сферы, а также обновление терминологии.

«К разработке законопроекта "О профессиональном образовании" мы привлекли бизнес и образовательных экспертов, чтобы учесть вызовы и потребности рынка, актуализировать образовательные программы, чтобы в результате построить современную и гибкую систему профессионального образования», – отметил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

В новом законопроекте предлагают больше привлекать бизнес к образовательному процессу через создание в учреждениях коллегиального органа управления наблюдательного совета, участие в разработке новых квалификаций, назначении руководителя и т.д.

Документ также предлагает расширить автономию заведений через возможность осуществления ими хозяйственной деятельности как государственное (коммунальное) некоммерческое предприятие.

Рассматривается введение единого уровня профессионального образования (образовательной квалификации) и единого типа учреждения – профессионального колледжа.

«Сегодня профессиональное образование до сих пор регулируется законом 1998 года, который лишь частично учитывает последние изменения в законодательстве об образовании. В то же время, потребность в внедрении новых подходов и моделей для обучения по профессиям чрезвычайно возросла. Именно поэтому мы разработали новый законопроект, который учитывает и предыдущий опыт и новые требования рынка труда и экономики. Новый закон, в частности, открывает перед бизнесом уникальные возможности для активного участия в процессе будущих специалистов», — отметил министр образования и науки Оксен Лисовой.

Документ также акцентирует внимание на улучшении образовательных программ и учебных планов. В частности, получение профессионального образования по образовательным программам старшей профильной школы профессионального направления.

Важным изменением является также дерегуляция и дебюрократизация системы профессионального образования.

Такие изменения планируют ввести через гарантирование возможности получения профессионального образования без привязки к месту регистрации, четкое разделение полномочий органов управления в сфере и составление образовательных программ на основе профессиональных стандартов и отмены аттестации заведений, поясняют в МОН.

В законопроекте также предлагают обновить терминологию, в частности изменить название сферы с «профессионально-технической» на «профессиональную», «квалифицированного рабочего» на «специалиста», а также отойти от понятия «ученик», заменив на «студент».

Законопроект опубликован на сайте МОН для общественного обсуждения, которое продлится до 2 мая.

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