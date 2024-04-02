Google разрешила пользователям в поиске проверять балансы криптовалютных кошельков

Компания Google усовершенствовала свою поисковую систему, чтобы позволить пользователям проверять баланс своих криптовалютных кошельков. Поисковый сервис начал отображать балансы криптовалютных адресов в сетях Bitcoin, Arbitrum, Avalanche, Optimism, Polygon и Fantom. Об этом сообщает 9to5google.
Да, функция не только показывает баланс токенов в кошельке для каждой поддерживаемой сети, но и указывает на дату последнего обновления баланса, предоставляя пользователям информацию об их криптовалютных активах почти в реальном времени.
В результатах поиска отображается баланс токенов, включающий транзакции до последнего обновления сети. Пользователи могут искать по трем разным форматам биткоин-адрес, включая P2PKH, P2SH и Bech32. Все они представляют собой большие группы букв и цифр, которые составляют адреса криптокошельков владельцев токенов, где хранятся их балансы.
Например, пользователь может ввести в поиск блокчейного блока биткоина, а поиск Google выдаст результат о том, сколько биткоинов пока доступно в соответствующем кошельке, включая дату и время последней зарегистрированной транзакции.
Основываясь на предварительной интеграции доменов Ethereum Name Service (ENS), последнее обновление Google знаменует собой прогресс для энтузиастов криптовалют, расширяя доступность и управление цифровыми активами через поисковую платформу.
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