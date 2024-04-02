Google разрешила пользователям в поиске проверять балансы криптовалютных кошельков

Компания усовершенствовала поисковую систему, чтобы позволить пользователям проверять баланс своих криптовалютных кошельков.

Компания Google усовершенствовала свою поисковую систему, чтобы позволить пользователям проверять баланс своих криптовалютных кошельков. Поисковый сервис начал отображать балансы криптовалютных адресов в сетях Bitcoin, Arbitrum, Avalanche, Optimism, Polygon и Fantom. Об этом сообщает 9to5google.

Да, функция не только показывает баланс токенов в кошельке для каждой поддерживаемой сети, но и указывает на дату последнего обновления баланса, предоставляя пользователям информацию об их криптовалютных активах почти в реальном времени.

В результатах поиска отображается баланс токенов, включающий транзакции до последнего обновления сети. Пользователи могут искать по трем разным форматам биткоин-адрес, включая P2PKH, P2SH и Bech32. Все они представляют собой большие группы букв и цифр, которые составляют адреса криптокошельков владельцев токенов, где хранятся их балансы.

Например, пользователь может ввести в поиск блокчейного блока биткоина, а поиск Google выдаст результат о том, сколько биткоинов пока доступно в соответствующем кошельке, включая дату и время последней зарегистрированной транзакции.

Основываясь на предварительной интеграции доменов Ethereum Name Service (ENS), последнее обновление Google знаменует собой прогресс для энтузиастов криптовалют, расширяя доступность и управление цифровыми активами через поисковую платформу.

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