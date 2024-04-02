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Google дозволила користувачам в пошуку перевіряти баланси криптовалютних гаманців

12:53, 2 квітня 2024
Компанія удосконалила пошукову систему, щоб дозволити користувачам перевіряти баланс своїх криптовалютних гаманців.
Google дозволила користувачам в пошуку перевіряти баланси криптовалютних гаманців
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Компанія Google удосконалила свою пошукову систему, щоб дозволити користувачам перевіряти баланс своїх криптовалютних гаманців. Пошуковий сервіс почав відображати баланси криптовалютних адрес у мережах Bitcoin, Arbitrum, Avalanche, Optimism, Polygon і Fantom. Про це повідомляє 9to5google.

Так, функція не тільки показує баланс токенів у гаманці для кожної підтримуваної мережі, але й вказує на дату останнього оновлення балансу, надаючи користувачам інформацію про їхні криптовалютні активи майже в реальному часі.

У результатах пошуку відображається баланс токенів, який включає транзакції до останнього оновлення мережі. Користувачі можуть шукати за трьома різними форматами біткоїн-адрес, включаючи P2PKH, P2SH і Bech32. Всі вони є великими групами букв і цифр, які становлять адреси криптогаманців власників токенів, де зберігаються їхні баланси.

Наприклад, користувач може ввести в пошук адресу блокчейну біткоїна, а пошук Google видасть результат про те, скільки біткоїнів наразі доступно у відповідному гаманці, включаючи дату і час останньої зареєстрованої транзакції.

Спираючись на попередню інтеграцію доменів Ethereum Name Service (ENS), останнє оновлення Google знаменує собою прогрес для ентузіастів криптовалют, розширюючи доступність та управління цифровими активами через пошукову платформу.

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