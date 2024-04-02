Практика судів
  1. В Україні

За 15 тисяч доларів обіцяв «врятувати» від кримінальної відповідальності: ДБР завершило розслідування щодо сумського правоохоронця

14:58, 2 квітня 2024
За хабар посадовець обіцяв посприяти у перекваліфікації правопорушення на менш тяжке та укладенні угоди про визнання винуватості.
За 15 тисяч доларів обіцяв «врятувати» від кримінальної відповідальності: ДБР завершило розслідування щодо сумського правоохоронця
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Завершено досудове розслідування стосовно керівника відділу по боротьбі з корупцією одного з правоохоронних органів Сумської області. За 15 тисяч доларів посадовець обіцяв «врятувати» від кримінальної відповідальності за хабарництво місцевого лісника. Про це повідомляє Держбюро розслідувань.

Обвинувальний акт направлено до суду.

Зазначається, що у 2022 році правоохоронці затримали працівника одного з місцевих лісгоспів, який начебто брав гроші за безперешкодну рубку дерев. Під час розслідування цього кримінального провадження керівник відділу по боротьбі з корупцією вирішив заробити на фігуранті. Він почав вимагати у нього 15 тис. доларів. За ці гроші посадовець обіцяв посприяти у перекваліфікації правопорушення на менш тяжке та укладенні угоди про визнання винуватості.

Спілкуючись із своїм «клієнтом» правоохоронець постійно використовував методи конспірації. В слух фактично нічого не проговорював, суму хабаря друкував на телефоні, а зустрічі призначав в таких місцях, де було багато сторонніх шумів. Також він долучив до схеми посередника, який мав отримати та передати неправомірну вигоду.

Втім, зрозумівши, що його дії вже документують працівники ДБР, фігурант вирішив «грати на випередження» і заявив у відділ внутрішньої безпеки, що лісівник сам почав пропонувати йому хабар. Така «багатоходівка» не допомогли правоохоронцю, адже ДБР на той час вже мало достатню доказову базу його злочинної діяльності.

Чоловік обвинувачується у прийнятті пропозиції неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, та обіцянці здійснити вплив за надання такої вигоди (ч. 2 ст. 369-2 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.

Процесуальне керівництво здійснює Полтавська обласна прокуратура.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Статус обмежено придатних скасують: як це вплине на мобілізацію

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Хто і скільки заробив у Вищій раді правосуддя за 2023 рік

На зарплату 16 членів Вищої ради правосуддя у 2023 році витратили більше 40 млн грн.

Суддя мобілізувався в територіальну оборону, однак колега відмовилася розглядати справи мобілізованого судді

Конфлікт спалахнув в Саксаганському районному суді Кривого Рогу.

Павло Трясун звільнився з посади заступника голови Служби судової охорони

У Службі судової охорони Павло Трясун працював з 2019 року.

Закриття кримінального провадження у зв’язку з примиренням не звільняє від сплати процесуальних витрат, понесених органом досудового розслідування – Верховний Суд

У разі згоди особи на завершення кримінального провадження у зазначеній формі, без використання своїх прав на доведення своєї невинуватості, всі процесуальні витрати, понесені органом досудового розслідування та пов’язані з розслідуванням кримінального провадження, повинна відшкодувати саме вона.

Чи тягне відсутність єдиного протоколу за результатами контролю за вчиненням злочину недопустимість доказів, отриманих в ході НСРД: позиція Верховного Суду

ККС перевірив, що на виконання постанови прокурора про проведення НСРД – контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту свідку детективом двічі вручено заздалегідь помічені грошові кошти, про що складено відповідні протоколи.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Статус обмежено придатних скасують: як це вплине на мобілізацію
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олександр Димерлій
    Олександр Димерлій
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду