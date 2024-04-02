За 15 тисяч доларів обіцяв «врятувати» від кримінальної відповідальності: ДБР завершило розслідування щодо сумського правоохоронця

За хабар посадовець обіцяв посприяти у перекваліфікації правопорушення на менш тяжке та укладенні угоди про визнання винуватості.

Завершено досудове розслідування стосовно керівника відділу по боротьбі з корупцією одного з правоохоронних органів Сумської області. За 15 тисяч доларів посадовець обіцяв «врятувати» від кримінальної відповідальності за хабарництво місцевого лісника. Про це повідомляє Держбюро розслідувань.

Обвинувальний акт направлено до суду.

Зазначається, що у 2022 році правоохоронці затримали працівника одного з місцевих лісгоспів, який начебто брав гроші за безперешкодну рубку дерев. Під час розслідування цього кримінального провадження керівник відділу по боротьбі з корупцією вирішив заробити на фігуранті. Він почав вимагати у нього 15 тис. доларів. За ці гроші посадовець обіцяв посприяти у перекваліфікації правопорушення на менш тяжке та укладенні угоди про визнання винуватості.

Спілкуючись із своїм «клієнтом» правоохоронець постійно використовував методи конспірації. В слух фактично нічого не проговорював, суму хабаря друкував на телефоні, а зустрічі призначав в таких місцях, де було багато сторонніх шумів. Також він долучив до схеми посередника, який мав отримати та передати неправомірну вигоду.

Втім, зрозумівши, що його дії вже документують працівники ДБР, фігурант вирішив «грати на випередження» і заявив у відділ внутрішньої безпеки, що лісівник сам почав пропонувати йому хабар. Така «багатоходівка» не допомогли правоохоронцю, адже ДБР на той час вже мало достатню доказову базу його злочинної діяльності.

Чоловік обвинувачується у прийнятті пропозиції неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, та обіцянці здійснити вплив за надання такої вигоди (ч. 2 ст. 369-2 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.

Процесуальне керівництво здійснює Полтавська обласна прокуратура.

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