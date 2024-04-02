Практика судов
  1. В Украине

За 15 тысяч долларов обещал «спасти» от уголовной ответственности: ГБР завершило расследование в отношении сумского правоохранителя

14:58, 2 апреля 2024
За взятку чиновник обещал посодействовать в переквалификации правонарушения на менее тяжкое и заключение соглашения о признании виновности.
За 15 тысяч долларов обещал «спасти» от уголовной ответственности: ГБР завершило расследование в отношении сумского правоохранителя
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Завершено досудебное расследование в отношении руководителя отдела по борьбе с коррупцией одного из правоохранительных органов Сумской области. За 15 тысяч долларов чиновник обещал «спасти» от уголовной ответственности за взяточничество местного лесника. Об этом сообщает Госбюро расследований.

Обвинительный акт направлен в суд.

Отмечается, что в 2022 году правоохранители задержали работника одного из местных лесхозов, который якобы брал деньги за беспрепятственную рубку деревьев. В ходе расследования этого уголовного производства руководитель отдела по борьбе с коррупцией решил заработать на фигуранте. Он потребовал у него 15 тыс. долларов. За эти деньги чиновник обещал посодействовать в переквалификации правонарушения на менее тяжкое и заключение соглашения о признании виновности.

Общаясь со своим «клиентом», правоохранитель постоянно использовал методы конспирации. В слух фактически ничего не проговаривал, сумму взятки печатал по телефону, а встречи назначал в таких местах, где было много посторонних шумов. Также он приобщил к схеме посредника, который должен получить и передать неправомерную выгоду.

Впрочем, поняв, что его действия уже документируют работники ГБР, фигурант решил «играть на опережение» и заявил в отдел внутренней безопасности, что лесовод сам начал предлагать ему взятку. Такая «многоходовка» не помогла правоохранителю, ведь ГБР к тому времени уже имела достаточную доказательную базу его преступной деятельности.

Мужчина обвиняется в принятии предложения неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, и обещании оказать влияние на предоставление такой выгоды (ч. 2 ст. 369-2 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

Процессуальное руководство осуществляет Полтавская областная прокуратура.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Статус ограничено пригодных отменят: как это повлияет на мобилизацию

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кто и сколько заработал в Высшем совете правосудия за 2023 год

На зарплату 16 членов Высшего совета правосудия в 2023 году потратили более 40 млн грн.

Судья мобилизовался в территориальную оборону, однако коллега отказалась рассматривать дела мобилизованного судьи

Конфликт разразился в Саксаганском районном суде Кривого Рога.

Павел Трясун уволился с должности заместителя председателя Службы судебной охраны

В Службе судебной охраны Павел Трясун работал с 2019 года.

Закрытие уголовного производства в связи с примирением не освобождает от уплаты процессуальных расходов, понесенных органом досудебного расследования – Верховный Суд

В случае согласия лица на завершение уголовного производства в указанной форме, без использования своих прав на доказывание своей невиновности, все процессуальные расходы, понесенные органом досудебного расследования и связанные с расследованием уголовного производства, должно возместить именно оно.

Влечет ли отсутствие единого протокола по результатам контроля за совершением преступления недопустимость доказательств, полученных в ходе НСРД: позиция Верховного Суда

КУС проверил, что во исполнение постановления прокурора о проведении НСРД – контроля за совершением преступления в форме специального следственного эксперимента свидетелю детективом дважды вручены заранее замеченные денежные средства, о чем составлены соответствующие протоколы.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Статус ограничено пригодных отменят: как это повлияет на мобилизацию
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олександр Димерлій
    Олександр Димерлій
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду