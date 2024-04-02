За 15 тысяч долларов обещал «спасти» от уголовной ответственности: ГБР завершило расследование в отношении сумского правоохранителя

За взятку чиновник обещал посодействовать в переквалификации правонарушения на менее тяжкое и заключение соглашения о признании виновности.

Завершено досудебное расследование в отношении руководителя отдела по борьбе с коррупцией одного из правоохранительных органов Сумской области. За 15 тысяч долларов чиновник обещал «спасти» от уголовной ответственности за взяточничество местного лесника. Об этом сообщает Госбюро расследований.

Обвинительный акт направлен в суд.

Отмечается, что в 2022 году правоохранители задержали работника одного из местных лесхозов, который якобы брал деньги за беспрепятственную рубку деревьев. В ходе расследования этого уголовного производства руководитель отдела по борьбе с коррупцией решил заработать на фигуранте. Он потребовал у него 15 тыс. долларов. За эти деньги чиновник обещал посодействовать в переквалификации правонарушения на менее тяжкое и заключение соглашения о признании виновности.

Общаясь со своим «клиентом», правоохранитель постоянно использовал методы конспирации. В слух фактически ничего не проговаривал, сумму взятки печатал по телефону, а встречи назначал в таких местах, где было много посторонних шумов. Также он приобщил к схеме посредника, который должен получить и передать неправомерную выгоду.

Впрочем, поняв, что его действия уже документируют работники ГБР, фигурант решил «играть на опережение» и заявил в отдел внутренней безопасности, что лесовод сам начал предлагать ему взятку. Такая «многоходовка» не помогла правоохранителю, ведь ГБР к тому времени уже имела достаточную доказательную базу его преступной деятельности.

Мужчина обвиняется в принятии предложения неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, и обещании оказать влияние на предоставление такой выгоды (ч. 2 ст. 369-2 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

Процессуальное руководство осуществляет Полтавская областная прокуратура.

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