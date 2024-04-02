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Проник в дом через окно и вынес более 140 тысяч: в Хмельницкой области судили мужчину, который обчистил предпринимателя

14:41, 2 апреля 2024
Ранее судимый мужчина через окно проник в дом и вынес деньги.
Проник в дом через окно и вынес более 140 тысяч: в Хмельницкой области судили мужчину, который обчистил предпринимателя
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Шесть лет лишения свободы назначил Ярмолинецкий районный суд Хмельницкой области обвиняемому в повторной краже, соединенной с проникновением в жилье, совершенном в условиях военного положения. Об этом сообщает Хмельницкий апелляционный суд.

Как установил суд, среди дня 20 января 2024 года в поселке Ярмолинцы 46-летний мужчина перелез через металлический забор и незаконно проник во двор дома местного предпринимателя. Топором, который принес с собой, разбил окно в доме и залез внутрь. Из ящика тумбочки похитил 128 000 гривен и 300 евро и через разбитое окно покинул место преступления.

В судебном заседании обвиняемый рассказал, что в тот день дома выпил водки и отправился к знакомому порубить дрова. Когда проходил дом предпринимателя, у него возник умысел его обокрасть. Заверил, что искренне раскаивается в содеянном.

По словам потерпевшего, он вернулся домой с рынка после 13 часов и увидел, что у входной двери разбито окно, а из ящика комода исчезли деньги. На видео с камер наблюдения он опознал обвиняемого и вызвал полицию.

Выбирая вид и меру наказания, суд учел, что обвиняемый ранее судимый, совершил тяжкое преступление, негативно характеризуется по месту регистрации.

Обстоятельствами, смягчающими ему наказание, суд признал искреннее раскаяние и активное содействие раскрытию преступления. Отягчающими – рецидив преступлений и совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения.

"Суд приходит к выводу назначить обвиняемому наказание в пределах санкции ч. 4 ст. 185 УК Украины в виде лишения свободы в среднем пределе санкции статьи, также учитывая мнение потерпевшего о назначении обвиняемому строгого наказания.

Оснований для применения требований ч. 1 ст. 69 УК Украины и назначение наказания ниже самого низкого предела, установленного в ч. 4 ст. 185 УК Украины, суд не видит, поскольку обвиняемый неоднократно судим за совершение умышленных преступлений против собственности", – отметил судья.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционный суд.

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