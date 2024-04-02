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Проник у будинок через вікно та виніс більше 140 тисяч: на Хмельниччині судили чоловіка, який обчистив підприємця

14:41, 2 квітня 2024
Раніше судимий чоловік через вікно проник у будинок та виніс гроші.
Проник у будинок через вікно та виніс більше 140 тисяч: на Хмельниччині судили чоловіка, який обчистив підприємця
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Шість років позбавлення волі призначив Ярмолинецький районний суд Хмельницької області обвинуваченому у повторній крадіжці, поєднаній з проникненням у житло, вчиненій в умовах воєнного стану. Про це повідомляє Хмельницький апеляційний суд. 

Як встановив суд, серед дня 20 січня 2024 року у селищі Ярмолинці 46-річний чоловік переліз через металевий паркан та незаконно проник на подвір’я помешкання місцевого підприємця. Сокирою, яку приніс із собою, розбив вікно у будинку й заліз усередину. З шухляди тумбочки викрав 128000 гривень та 300 євро й через розбите вікно залишив місце злочину.

У судовому засіданні обвинувачений розповів, що того дня удома випив горілки й вирушив до знайомого порубати дрова. Коли минав будинок підприємця, у нього виник умисел його обікрасти. Запевнив, що щиро кається у вчиненому.

За словами потерпілого, він повернувся додому з ринку після 13 години й побачив, що біля вхідних дверей розбите вікно, а з шухляди комода зникли гроші. На відео з камер спостереження він упізнав обвинуваченого та викликав поліцію.

Обираючи вид та міру покарання, суд врахував, що обвинувачений раніше судимий, знову вчинив тяжкий злочин, негативно характеризується за місцем реєстрації.

Обставинами, які пом’якшують йому покарання, суд визнав щире каяття та активне сприяння розкриттю злочину. Такими, що обтяжують, – рецидив злочинів та вчинення злочину у стані алкогольного сп’яніння.

«Суд приходить до висновку призначити обвинуваченому покарання в межах санкції ч. 4 ст. 185 КК України у виді позбавлення волі в середній межі санкції статті, також враховуючи думку потерпілого щодо призначення обвинуваченому суворого покарання.

Підстав для застосування вимог ч. 1 ст. 69 КК України та призначення покарання нижчого від найнижчої межі, встановленої в ч. 4 ст. 185 КК України, суд не вбачає, оскільки обвинувачений неодноразово судимий за вчинення умисних злочинів проти власності», – зазначив суддя.

Вирок не набрав законної сили та може бути оскаржений до апеляційного суду.

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