Inditex відновлює роботу інтернет-майданчика в Україні, а згодом і фізичних магазинів Zara, Bershka, Stradivarius

Найближчим часом до роботи повернеться близько 20 магазинів Inditex, зокрема, Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho і Zara Home.

Джерело фото: Ben Tofan / Unsplash

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Після відновлення роботи онлайн-майданчика найближчим часом до роботи повернеться близько 20 магазинів Inditex, зокрема, Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho і Zara Home. Про це повідомляє іспанське інформаційне агентство «EFE».

В повідомленні сказано, що іспанська група Inditex поступово відновлює комерційну діяльність в Україні, починаючи з 2 квітня.

Компанія повертається до діяльності з перезапуску інтернет-магазину, а згодом — з близько 20 магазинами своїх брендів.

У ЗМІ пишуть, що відновлення комерційної діяльності Inditex в Україні буде «поступовим» як у фізичних, так і у віртуальних магазинах і буде адаптовано «до потреб ринку», повторюють у компанії.

Раніше Міністерство закордонних справ України офіційно підтвердило, що бренди компанії Inditex повертаються в Україну. Мова йде про магазини Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home.

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