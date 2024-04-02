Павло Трясун звільнився з посади заступника голови Служби судової охорони

У Службі судової охорони Павло Трясун працював з 2019 року.

Джерело фото - Служба судової охорони

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Вища рада правосуддя 2 квітня 2024 року задовольнила заяву заступника голови Служби судової охорони Павла Трясуна про звільнення з посади за власним бажанням.

Відповідну заяву Павло Трясун надіслав у Раду правосуддя 29 березня.

«Рішення приймалося мною важко, я 30 років носив погони. Я спробував себе в ролі керівника. Щось мені вдалося, щось – ні. Але настав і мій час», - розповів членам ВРП Павло Трясун.

У свою чергу члени ВРП повідомили, що рішення Павла Трясуна звільнитися зі Служби судової охорони, стало несподіванкою для них.

«Ваше рішення є несподіваним та неочікуваним. Дуже шкода. Але хочемо подякувати вам за службу», - зазначила член Ради правосуддя Тетяна Бондаренко.

«Хочу подякувати вам за службу і побажати всього найкращого», - додав головуючий на засіданні заступник голови ВРП Дмитро Лук’янов.

Відтак, Рада правосуддя задовольнила заяву Павла Трясуна про звільнення за власним бажанням з 5 квітня 2024 року.

Зазначимо, що в системі Служби судової охорони Павло Трясун працював з 29 листопада 2019 року.

Після перемоги у відповідному конкурсі він обійняв посаду заступника начальника ТУ Служби судової охорони у місті Києві та Київської області - командира підрозділу безпеки суддів Вищого антикорупційного суду.

23 грудня 2022 року Павло Трясун був призначений на посаду заступника голови Служби судової охорони.

А з 31 липня 2023 року по 2 листопада 2023 року Павло Трясун був в. о. голови Служби судової охорони.

Як розповідала «Судово-юридична газета», восени 2023 року Павло Трясун брав участь у конкурсі на посаду голови Служби судової охорони. Однак конкурсна комісія, більшість якої складали члени Вищої ради правосуддя, все ж визначала переможцем конкурсу іншого кандидата – тодішнього керівника управління Служби судової охорони з питань логістики та зв’язку Павла Малихіна.

З рішенням конкурсної комісії Павло Трясун не погодився та намагався оскаржити його в судовому порядку.

Однак 2 листопада 2023 року Вища рада правосуддя більшістю голосів все ж призначила Павла Малихіна на посаду голови Служби судової охорони.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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