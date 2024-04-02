Закриття кримінального провадження у зв’язку з примиренням не звільняє від сплати процесуальних витрат, понесених органом досудового розслідування – Верховний Суд

У разі згоди особи на завершення кримінального провадження у зазначеній формі, без використання своїх прав на доведення своєї невинуватості, всі процесуальні витрати, понесені органом досудового розслідування та пов’язані з розслідуванням кримінального провадження, повинна відшкодувати саме вона.

Закриття кримінального провадження стосовно особи з нереабілітуючих підстав, передбачених ст. 46 КК, у зв’язку з примиренням обвинуваченого з потерпілим і застосування до неї більш м’якої форми закінчення кримінального провадження, ніж обвинувальний вирок, не звільняє її від сплати процесуальних витрат, пов’язаних із проведенням судової автотехнічної експертизи та судової експертизи технічного стану транспортного засобу. Відповідну позицію висловила колегія суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 1 лютого 2024 року по справі №930/497/23.

Позиції судів першої та апеляційної інстанцій

місцевий суд звільнив особу від кримінальної відповідальності, передбаченої ч. 1 ст. 286 КК на підставі ст. 46 КК у зв’язку примиренням обвинуваченого з потерпілим. Кримінальне провадження закрив у зв’язку із звільненням обвинуваченого від кримінальної відповідальності. Арешт, накладений ухвалою слідчого судді скасував. Процесуальні витрати на залучення експертів у загальній сумі 1887, 80 грн відніс за рахунок держави.

Апеляційний суд змінив цю ухвалу. Постановив вказати у резолютивній частині ухвали про стягнення з обвинуваченого на користь держави 1887, 80 грн процесуальних витрат за проведення судової автотехнічної експертизи та судової експертизи технічного стану транспортного. У касаційній скарзі захисник стверджує про відсутність підстав для сплати обвинуваченим процесуальних витрат.

Позиція ККС ВС

Касаційний кримінальний суд залишив без зміни ухвалу апеляційного суду. В обґрунтування позиції ККС вказує, що нереабілітуючі підстави закриття кримінального провадження означають, що стосовно особи зібрано достатньо доказів для підозри у вчиненні кримінального правопорушення, однак у силу певних обставин кримінальне провадження щодо цієї особи виключається. Зазначена підстава дозволяє суду в більш спрощеній формі завершити кримінальне провадження.

У разі згоди особи на завершення кримінального провадження у зазначеній формі, без використання своїх прав на доведення своєї невинуватості у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення, всі процесуальні витрати, понесені органом досудового розслідування та пов’язані з розслідуванням кримінального провадження, повинна відшкодувати саме вона.

ККС вказує, що доводи касаційної скарги захисника щодо відсутності підстав для сплати обвинуваченим процесуальних витрат є необґрунтованими, оскільки закриття кримінального провадження стосовно останнього на нереабілітуючих підставах і застосування до нього більш м’якої форми закінчення кримінального провадження, ніж обвинувальний вирок, не звільняє його від сплати процесуальних витрат, пов’язаних із проведенням судової автотехнічної експертизи та судової експертизи технічного стану транспортного засобу.

Автор: Наталя Мамченко

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