Закрытие уголовного производства в связи с примирением не освобождает от уплаты процессуальных расходов, понесенных органом досудебного расследования – Верховный Суд

В случае согласия лица на завершение уголовного производства в указанной форме, без использования своих прав на доказывание своей невиновности, все процессуальные расходы, понесенные органом досудебного расследования и связанные с расследованием уголовного производства, должно возместить именно оно.

Закрытие уголовного производства в отношении лица по нереабилитирующим основаниям, предусмотренным ст. 46 УК, в связи с примирением обвиняемого с потерпевшим и применения к нему более мягкой формы окончания уголовного производства, чем обвинительный приговор, не освобождает его от уплаты процессуальных расходов, связанных с проведением судебной автотехнической экспертизы и судебной экспертизы технического состояния транспортного средства. Соответствующую позицию высказала коллегия судей Первой судебной палаты Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда от 1 февраля 2024 г. по делу №930/497/23.

Позиции судов первой и апелляционной инстанций

Местный суд освободил лицо от уголовной ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 286 УК на основании ст. 46 УК в связи с примирением обвиняемого с потерпевшим. Уголовное производство закрыл в связи с освобождением обвиняемого от уголовной ответственности. Арест, наложенный постановлением следственного судьи, отменил. Процессуальные расходы на привлечение экспертов в общей сумме 1887,80 грн. отнес за счет государства.

Апелляционный суд изменил это определение. Постановил указать в резолютивной части определения о взыскании с обвиняемого в пользу государства 1887, 80 грн. процессуальных расходов на проведение судебной автотехнической экспертизы и судебной экспертизы технического состояния транспортного. В кассационной жалобе защитник утверждает об отсутствии оснований уплаты обвиняемым процессуальных расходов.

Позиция КУС ВС

Кассационный уголовный суд оставил без изменения определение апелляционного суда. В обоснование позиции КУС указывает, что нереабилитирующие основания закрытия уголовного производства означают, что в отношении лица собрано достаточно доказательств для подозрения в совершении уголовного правонарушения, однако в силу определенных обстоятельств уголовное производство в отношении этого лица исключается. Указанное основание позволяет суду в более упрощенной форме завершить уголовное производство.

В случае согласия лица на завершение уголовного производства в указанной форме, без использования своих прав на доказательство своей невиновности в совершении инкриминируемого уголовного преступления, все процессуальные расходы, понесенные органом досудебного расследования и связанные с расследованием уголовного производства, должно возместить именно оно.

КУС указывает, что доводы кассационной жалобы защитника об отсутствии оснований для уплаты обвиняемым процессуальных расходов необоснованны, поскольку закрытие уголовного производства в отношении последнего на нереабилитирующих основаниях и применение к нему более мягкой формы окончания уголовного производства, чем обвинительный приговор, не освобождает его от уплаты процессуальных расходов, связанных с проведением судебной автотехнической и судебной экспертизы технического состояния транспортного средства.

Автор: Наталья Мамченко

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