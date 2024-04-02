Практика судов
  1. Публикации
  2. / Судебная практика

Закрытие уголовного производства в связи с примирением не освобождает от уплаты процессуальных расходов, понесенных органом досудебного расследования – Верховный Суд

11:54, 2 апреля 2024
В случае согласия лица на завершение уголовного производства в указанной форме, без использования своих прав на доказывание своей невиновности, все процессуальные расходы, понесенные органом досудебного расследования и связанные с расследованием уголовного производства, должно возместить именно оно.
Закрытие уголовного производства в связи с примирением не освобождает от уплаты процессуальных расходов, понесенных органом досудебного расследования – Верховный Суд
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Закрытие уголовного производства в отношении лица по нереабилитирующим основаниям, предусмотренным ст. 46 УК, в связи с примирением обвиняемого с потерпевшим и применения к нему более мягкой формы окончания уголовного производства, чем обвинительный приговор, не освобождает его от уплаты процессуальных расходов, связанных с проведением судебной автотехнической экспертизы и судебной экспертизы технического состояния транспортного средства. Соответствующую позицию высказала коллегия судей Первой судебной палаты Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда от 1 февраля 2024 г. по делу №930/497/23.

Позиции судов первой и апелляционной инстанций

Местный суд освободил лицо от уголовной ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 286 УК на основании ст. 46 УК в связи с примирением обвиняемого с потерпевшим. Уголовное производство закрыл в связи с освобождением обвиняемого от уголовной ответственности. Арест, наложенный постановлением следственного судьи, отменил. Процессуальные расходы на привлечение экспертов в общей сумме 1887,80 грн. отнес за счет государства.

Апелляционный суд изменил это определение. Постановил указать в резолютивной части определения о взыскании с обвиняемого в пользу государства 1887, 80 грн. процессуальных расходов на проведение судебной автотехнической экспертизы и судебной экспертизы технического состояния транспортного. В кассационной жалобе защитник утверждает об отсутствии оснований уплаты обвиняемым процессуальных расходов.

Позиция КУС ВС

Кассационный уголовный суд оставил без изменения определение апелляционного суда. В обоснование позиции КУС указывает, что нереабилитирующие основания закрытия уголовного производства означают, что в отношении лица собрано достаточно доказательств для подозрения в совершении уголовного правонарушения, однако в силу определенных обстоятельств уголовное производство в отношении этого лица исключается. Указанное основание позволяет суду в более упрощенной форме завершить уголовное производство.

В случае согласия лица на завершение уголовного производства в указанной форме, без использования своих прав на доказательство своей невиновности в совершении инкриминируемого уголовного преступления, все процессуальные расходы, понесенные органом досудебного расследования и связанные с расследованием уголовного производства, должно возместить именно оно.

КУС указывает, что доводы кассационной жалобы защитника об отсутствии оснований для уплаты обвиняемым процессуальных расходов необоснованны, поскольку закрытие уголовного производства в отношении последнего на нереабилитирующих основаниях и применение к нему более мягкой формы окончания уголовного производства, чем обвинительный приговор, не освобождает его от уплаты процессуальных расходов, связанных с проведением судебной автотехнической и судебной экспертизы технического состояния транспортного средства.

Автор: Наталья Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Статус ограничено пригодных отменят: как это повлияет на мобилизацию

Лента новостей

Блоги
Публикации
Павел Трясун уволился с должности заместителя председателя Службы судебной охраны

В Службе судебной охраны Павел Трясун работал с 2019 года.

Закрытие уголовного производства в связи с примирением не освобождает от уплаты процессуальных расходов, понесенных органом досудебного расследования – Верховный Суд

В случае согласия лица на завершение уголовного производства в указанной форме, без использования своих прав на доказывание своей невиновности, все процессуальные расходы, понесенные органом досудебного расследования и связанные с расследованием уголовного производства, должно возместить именно оно.

Влечет ли отсутствие единого протокола по результатам контроля за совершением преступления недопустимость доказательств, полученных в ходе НСРД: позиция Верховного Суда

КУС проверил, что во исполнение постановления прокурора о проведении НСРД – контроля за совершением преступления в форме специального следственного эксперимента свидетелю детективом дважды вручены заранее замеченные денежные средства, о чем составлены соответствующие протоколы.

Администрирование государственного Реестра нормативно-правовых актов передают из рук частной компании государству – но это произойдет не сразу

Администратором Единого государственного реестра нормативно-правовых актов является частная компания – Кабмин решил передать его государству, но после того, как завершится военное положение.

Судья Верховного Суда Виктор Пророк пожаловался на НАБУ в ВСП, назвав «промосковским заказом» запрос о количестве отработанного рабочего времени

Судья Верховного Суда Виктор Пророк считает запрос НАБУ относительно количества отработанных им рабочих дней «промосковским заказом» и подал жалобу в Высший совет правосудия.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Статус ограничено пригодных отменят: как это повлияет на мобилизацию
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олександр Димерлій
    Олександр Димерлій
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду