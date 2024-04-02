Высший совет правосудия уволил четырех судей по общим обстоятельствам

Трое судей уволены в связи с подачей заявлений об отставке.

Высший совет правосудия рассмотрел материалы об увольнении судей с должностей по общим обстоятельствам. Об этом сообщается на сайте ВСП.

Высший совет правосудия решил уволить в связи с подачей заявлений об отставке:

Карабак Лилию Германовну – с должности судьи Шевченковского районного суда города Запорожья;

Дашковскую Алесю Викторовну – с должности судьи Запорожского апелляционного суда;

Токарь Лидию Владимировну – с должности судьи Ленинского районного суда города Винницы.

Также ВСП уволил Винтоняк Наталию Дмитриевну с должности судьи Автозаводского районного суда города Кременчуга Полтавской области в связи с подачей заявления по собственному желанию.

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