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Google удалит записи с личными данными пользователей из-за обвинений в незаконной слежке через режим «инкогнито

13:47, 2 апреля 2024
Компания согласилась удалить миллиарды записей с личными данными более 136 миллионов пользователей в США.
Google удалит записи с личными данными пользователей из-за обвинений в незаконной слежке через режим «инкогнито
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Компания Google согласилась удалить миллиарды записей с личными данными более 136 миллионов пользователей в США, выходивших в интернет через браузер Chrome. Об этом сообщает Associated Press.

Компания сделает это в рамках урегулирования судебного иска: Google обвинялась в нарушении конфиденциальности пользователей, поскольку браузер сохранял историю поиска в анонимной вкладке через  режим «инкогнито».

Согласно мировому соглашению Google обязуется удалить миллиарды личных данных пользователей, хранящихся в центрах обработки данных, улучшить информацию о конфиденциальности опции «инкогнито» в Chrome и внедрить другие меры контроля над сбором личных данных.

Однако пользователи, подавшие коллективный иск, не получат никаких возмещений или иных выплат в рамках мирового соглашения с Google.

«Мы рады урегулировать этот иск, который мы всегда считали безосновательным», - заявили в Google.

По словам представителей компании, от нее требуют лишь «удалить старые персональные технические данные, которые никогда не были связаны с личностью и никогда не использовались для какой-либо формы персонализации».

В судебных документах адвокаты, представлявшие интересы пользователей Chrome, описали урегулирование как большую победу в защиту личной конфиденциальности в эпоху постоянно растущего цифрового наблюдения.

По подсчетам юристов, сумма урегулирования будет составлять от 4,75 до 7,8 миллиарда долларов, опираясь на потенциальные продажи рекламы, которые личная информация, собранная через Chrome, могла бы принести в прошлом и будущем без новых ограничений.

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